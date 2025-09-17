Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos

Embestidas, colisiones, atropellos, caídas e… infracciones; accidentes y denuncias que, según avanza el presente 2025, van a más. El aumento de los siniestros y las ... sanciones con patinetes eléctricos implicados, según las estadísticas oficiales en lo que va de año, viene a confirmarse un ejercicio más al ser directamente proporcional al incremento del uso de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP).

Un fenómeno, tan creciente en Logroño como en el resto de ciudades españolas, que «genera trabajo y preocupación», en palabras del comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, y que ya forma parte de la actuación diaria del cuerpo municipal de seguridad. Que los datos facilitados desde el Consistorio capitalino a 15 de septiembre eleven los accidentes a 49 y las sanciones a 901 es prueba evidente del problema.

49 accidentes que, con las cifras en la mano, responden a 24 casos en los que los patinetes en cuestión han sido embestidos por un turismo; a 9 caídas; a 8 atropellos de dichos VMP a peatones; a 6 colisiones con otros vehículos; y a un alcance a otro y a un choque por apertura de puertas. Un parte al que se suman, pudiendo estar implicados o no en los citados siniestros, 53 positivos por alcoholemia y hasta 30 por consumo de drogas.

«Pensemos en que a día de hoy, y con cada vez más patinetes eléctricos en nuestras calles, han desaparecido prácticamente las hasta ahora frecuentes quejas con las bicicletas como protagonistas», reflexiona Ruiz, quien pone de manifiesto la sustitución de unas por otras sin que, por el momento, se atreva a dar un censo del parque de VMP en la ciudad al no ser obligatorio, al menos hasta el año que viene, ni un seguro ni su registro.

La Policía Local, que ya durante este 2025 ha llevado a cabo más de 3.500 actuaciones con este tipo de vehículos (de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h, tal y como establece el propio reglamento general) y hasta tres diferentes campañas, espera que, al menos en lo que a siniestralidad se refiere, la cifra quede por debajo o cuando menos frene su incremento respecto a los 79 accidentes con que se cerró el 2024 –viniendo como se veía de los 46 de un año antes–.

«Se está incidiendo mucho al respecto, y quiero pensar que se notará…», confía el comisario jefe, quien recuerda que las campañas que está desarrollando la Policía Local «buscan concienciar sobre una circulación correcta y responsable para buscar una mejor seguridad vial y corregir las infracciones», lo que se está viendo traducido en más sanciones. «Circulan más y, por tanto, se controlan y vigilan más», expone. Así, entre enero y septiembre, la misma ha tramitado hasta 901 denuncias, 303 por circular por la acera o zona peatonal y 250 por ir dos personas en el vehículo. Le siguen las 72 por conducir un menor de 16 años, amén de las 56 por conducir bajo los efectos del alcohol y las 53 por hacerlo sin luces.

Las multas son de 60, 200, 500 o 1.000 euros, dependiendo de la infracción, según recuerda la Policía Local

Desde el Consistorio capitalino se ha insistido en varias ocasiones en que las tres primeras casuísticas del ranking de multas – de 60, 200, 500 o 1.000 euros, dependiendo del motivo–, se repiten ejercicio tras ejercicio como los principales motivos de incumplimiento y, por ello, ante los que los agentes permanecen más alerta. De hecho, ya en su día se editaron una serie de dípticos informativos con cuáles son las normas que les afectan.

«A los VMP les afecta toda la normativa de tráfico, como al resto de vehículos», es lo que hay que saber. Por eso, y siendo como son las infracciones más habituales, la Administración local recuerda «que, al conducir, no se puede manipular el teléfono móvil ni llevar auriculares, que no pueden circular dos personas, o que, de noche o en situaciones de baja visibilidad, se deben llevar luces homologadas y prendas o elementos reflectantes». Respecto al seguro, ya implantado en Zaragoza, Valencia (Gandía y Benidorm), Córdoba, Palencia, Menorca (Mahón, Es Castell y Sant Lluis), Madrid (Pozuelo de Alarcón y Majadahonda) y Bilbao, de momento, en Logroño está por llegar.