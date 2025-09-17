Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al ... vehículo una velocidad máxima de 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. El Ayuntamiento de Logroño aprobó en 2020 su propia ordenanza de vehículos de movilidad personal, conocidos popularmente como «patinetes eléctricos», y basta una lectura para aclarar las principales dudas al respecto.

1 ¿Por dónde pueden circular los patinetes eléctricos?

Vaya por delante que está prohibida la circulación de toda clase de vehículos por las zonas peatonales, que incluyen aceras, andenes y paseos... ni tampoco por las calzadas de las calles que tienen más de un carril por sentido. Sí podrán circular por calles de un solo carril por sentido y por carriles 30 (a un máximo de 25 km/h, y a pie para cruzar en pasos peatonales); por zonas de prioridad peatonal (10 km/h); y por vías ciclistas (20 km/h), sendas ciclables (10 km/h) y parques (5 km/h), con condiciones en determinadas circunstancias.

2 ¿Con qué edad se puede conducir un VMP?

La edad mínima para circular se establece en 16 años. Si hubiera alguna infracción y sus autores fueran menores de esa edad, responderán solidariamente de la multa impuesta los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.

3 ¿Hay que llevar casco o algún elemento de protección?

El uso de casco será obligatorio para los usuarios de los VMP que realicen actividades de explotación económica. Para el resto de los casos, se estará a lo que disponga en su momento la legislación.

4 ¿Cuáles son las obligaciones de los conductores?

El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Aquellos VMP que dispongan de manillar, además, deberán llevar timbre.

5 ¿Cómo conducir por la noche o en situaciones de escasa visibilidad?

Los vehículos deberán disponer de alumbrado, y sus conductores de prendas o elementos reflectantes que permitan ser vistos por el resto de los conductores cuando circulen por las calzadas, en las mismas condiciones que las exigidas por la legislación de tráfico para la circulación de bicicletas por las vías interurbanas en dichas condiciones, adoptando la diligencia y precaución necesarias para evitar ponerse en riesgo. Cuando se circule en las circunstancias mencionadas por el resto de vías autorizadas fuera de calzada, se llevará en todo caso el alumbrado correspondiente.

6 ¿Cuántas personas pueden circular en un VMP?

Una persona. Teniendo en cuenta que el artículo 9.1 del Reglamento General de Circulación establece que «el número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga autorizadas», y que, por otra parte, el artículo 10.1 señala que «está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas en los vehículos»; en los casos en los que circulen dos o más personas en un VMP se procederá a formular denuncia por tal infracción.

7 ¿Qué identificación deben llevar los conductores de VMP?

Deberán ir provistos de su documento de identidad y están obligados a someterse a las pruebas de consumo de alcohol y de presencia de drogas.

8 ¿Hay que tener seguro?

Tener un seguro para patinetes eléctricos empezará a ser obligatorio en España a partir de 2026, pero como siempre ha sido recomendable en los últimos años han proliferado los seguros de responsabilidad civil exclusivos para este tipo de vehículos, amén de la garantía de responsabilidad civil incluida en las polizas del hogar que cubren los daños a terceros causados por los habitantes de la misma (aunque algunas ya excluyen expresamente patinetes y demás vehículos de movilidad personal).

9 ¿Y qué pasa con los menores?

El menor que conduzca un patinete eléctrico debería estar asegurado (la opción que han ofrecido algunas compañías es hacer un seguro para la unidad familiar en una póliza de seguros de responsabilidad civil que incluye el patinete eléctrico y cubra los daños que puedan causar estos, siempre que convivan en el mismo domicilio y sean menores de 25 años).