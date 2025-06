Logroño paga 315.000 euros de intereses por los cuatro millones devueltos de San Antón y del Casco Antiguo

Javier Campos Logroño Sábado, 14 de junio 2025, 08:12 Comenta Compartir

No ha sido una devolución voluntaria sin más, no. Así, la renuncia a los fondos europeos obtenidos para la reforma de la calle San Antón y para la modernización tecnológica del Casco Antiguo en pro del comercio local, finalmente, no ha salido gratis a las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Logroño ha abonado 315.000 euros de intereses de demora por los casi cuatro millones devueltos tras desestimar ambos proyectos con el cambio en la Alcaldía tras las elecciones de 2023. Un recargo por incumplimiento del que el gobierno local no ha dado cuenta hasta la fecha.

Y es que si allá por marzo de 2025 se informó de la tramitación de la devolución voluntaria de dos millones de euros para la mejora de San Antón y de 1.991.880 para la Inteligencia Artificial (IA) y Robótica al servicio del comercio del centro histórico 'heredados' del ejecutivo Hermoso de Mendoza, no se hizo lo propio con las respuestas obtenidas a las pocas semanas y que, al final del proceso, han desembocado en el reintegro de las citadas cantidades tanto en abril como en junio.

Ampliar Control de accesos mediante lector de matrículas ya instalado en el Casco Antiguo de Logroño. Juan Marín

Sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local así lo acreditan, documentos facilitados por el PSOE a Diario LA RIOJA que reflejan, de entrada, un primer reintegro por renuncia de la ayuda recibida para el proyecto de mejora y modernización de la zona comercial de San Antón, de dos millones anticipados ya en abril de 2023 a los que ha habido que sumar 157.602,74 euros en concepto de intereses de demora.

Y un segundo y más reciente relativo al proyecto de modernización tecnológica comercial de Logroño –IA y Robótica en el Casco Antiguo', concretamente–, de 1.991.880 euros anticipados en la misma fecha a los que se han añadido otros 158.071,37 en el mismo concepto.

Y ello pese a la petición expresa del Ayuntamiento de la no aplicación de los correspondientes intereses de demora por parte del actual Ministerio de Economía, Comercio y Empresa –en virtud del Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía–.

El ejecutivo de Escobar intentó una devolución voluntaria que el Ministerio de Comercio consideró renuncia con todas sus consecuencias

Al respecto, la Secretaría de Estado de Comercio ya aclaró al Consistorio capitalino que el trámite apropiado no era «la solicitud de devolución anticipada» como pretendía el ejecutivo Escobar, sino «la renuncia de la ayuda concedida» para su reintegro total, advirtiendo además de hacerlo «lo antes posible» pues la operación estaba sujeta a la aplicación de intereses de demora –de hasta un 5% anuales–, como así ha sido.

Ya en marzo de este año, el PSOE advertía del requerimiento, en aquel caso por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de 190.000 euros por los intereses de demora tras la devolución de más de dos millones del eje ciclista, la calle Sagasta y el voladizo sobre la A-13.

El PSOE denuncia la «paralización» de San Antón y se cuestiona la utilidad de la rotonda El PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha denunciado la «paralización» de San Antón, cuya reforma ni está ni se la espera para lo que queda de mandato, a la vez que ha criticado que se empiece con una rotonda, en la confluencia con Vara de Rey, «de dudosa utilidad comercial». El portavoz del principal partido de la oposición, Luis Alonso, ha recordado que la «incapacidad» y la «apatía» del PP al respecto ya se ha saldado con «la pérdida de dos millones de euros y el pago de casi 158.000 euros de intereses de demora». «Escobar ha dejado pasar dos años y ahora se constata que no tiene proyecto definitivo ni provisional, ni memoria de actuación ni planos ni nada...», ha concluido.