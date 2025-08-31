Francisco Jiménez lo tiene claro, el crecimiento turístico ha sido una lotería para su negocio. Abrió La Tabola en al antiguo Volapié hace tres años ... y su pincho de costilla ibérica deshuesada sobre pan de brioche ha sido un triunfo, sobre todo en las redes. «Nosotros hemos notado un crecimiento masivo de gente de fuera. Han subido el pincho a Instagram o Tik Tok y ahora vienen extranjeros preguntando por él , sin siquiera saber bien lo que piden», dice.

La receta en cuestión tiene un valor de cuatro euros, entre los más elevados de la Laurel, y Francisco lo atribuye a la calidad. «Caro es un término circunstancial, nuestro pincho es una elaboración muy larga que implica a cuatro personas, a quien le parezca caro puede ir a otro sitio donde la croqueta congelada cueste 1,5», justifica.

Así, ha establecido como objetivo de mercado a la gente de fuera. «En la calle Laurel de la gente de Logroño se vive muy poco, o casi nada. Los locales se vuelcan más hacia la San Juan porque el rango de precios que se baraja es menor», comenta.

«Tiene que haber más agentes uniformados, los bares no podemos ejercer de policía»

Tampoco le gusta responsabilizar a los de fuera por los disturbios, «en realidad, lo que hacen es un bien para el turismo de Logroño». Sí reclama un dispositivo mayor de seguridad por parte de las instituciones. «Más presencia de agentes uniformados, los bares no podemos ejercer de policía arbitral», considera.

Y como parece que el negocio va viento en popa, está en proceso de abrir un nuevo local enfrente del actual, «será una Tavola 2.0». Es decir, mantendrá la estética moderna y la pluralidad en la carta. «Utilizamos una barra refrigerada para exponer los pinchos precocinados en la barra, que se calientan al horno antes de servirlos. Visualmente es lo más atractivo para los que pasan ojeando», explica, sin planes futuros de renovación del sistema, «seguiremos con la propuesta de variedad, no tenemos pensado especializarnos en el brioche de costilla».