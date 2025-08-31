LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Francisco, a la puerta de su bar. SONIA TERCERO

Francisco Jiménez

La Tabola
«Viene gente que ha visto el pincho en Tik Tok o Instagram»

Tras su éxito viral, Jiménez recuerda que «en Laurel de la gente de Logroño se vive muy poco»

Alicia Fernández de Arcaya

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:10

Francisco Jiménez lo tiene claro, el crecimiento turístico ha sido una lotería para su negocio. Abrió La Tabola en al antiguo Volapié hace tres años ... y su pincho de costilla ibérica deshuesada sobre pan de brioche ha sido un triunfo, sobre todo en las redes. «Nosotros hemos notado un crecimiento masivo de gente de fuera. Han subido el pincho a Instagram o Tik Tok y ahora vienen extranjeros preguntando por él , sin siquiera saber bien lo que piden», dice.

