Toñi, del Jubera. SONIA TERCERO

Toñi

Bar Jubera
«Es importante tener precios accesibles para todo el mundo»

La camarera apunta que los riojanos «no han dejado de venir, pero lo hacen los días de labor, los fines de semana les resulta más agobiante»

Alicia Fernández de Arcaya

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:10

«Los riojanos no han dejado de venir, pero lo hacen los días de labor, los fines de semana les resulta más agobiante, hay más ... turismo», dice Toñi, camarera del Jubera, bar de toda la vida. Frente al rechazo que genera en algunos la masificación turística, ella no lo considera un problema a la hora de ejecutar su trabajo con normalidad. «Sin importar quien venga vamos a cuidarle, le daremos buena calidad, buen servicio y buenos precios», asegura.

