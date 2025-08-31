«Los riojanos no han dejado de venir, pero lo hacen los días de labor, los fines de semana les resulta más agobiante, hay más ... turismo», dice Toñi, camarera del Jubera, bar de toda la vida. Frente al rechazo que genera en algunos la masificación turística, ella no lo considera un problema a la hora de ejecutar su trabajo con normalidad. «Sin importar quien venga vamos a cuidarle, le daremos buena calidad, buen servicio y buenos precios», asegura.

Lo de los precios accesibles lo comenta con orgullo. «Aquí, desde luego, no hemos subido nada, es importante tener precios accesibles para todo el mundo», argumenta.

Si algo pide es tranquilidad y poder ejecutar el trabajo sin frenar el engranaje, que en agosto se engrasa con «toda la gente que viene de vacaciones». «Los de fuera aprenden de las costumbres, a nosotros nos piden las bravas y el vino o el corto, nada raro. Las despedidas de soltero son más ruidosas, pero lo normal es que se porten bien», remacha.