Aparcaoconunpar: mejor mal y cerca que bien y lejos

Juan XXIII deja de ser peatonal

No. No es un anuncio del Ayuntamiento de Logroño. La calle Juan XXIII no vuelve a abrirse a los coches. Lo que pasa es que, según explica un lector, « a las dos y pico de la tarde, con la salida de los niños del colegio Adoratrices la calle deja de ser peatonal para transformarse en un aparcamiento improvisado e incívico».