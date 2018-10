Aparcaoconunpar 2: primero yo, luego yo y después...

2

#Aparcaoconunpar en el San Pedro

Poco o nada que añadir a la denuncia del lector: «Cuando he llegado al aparcamiento de Urgencias del San Pedro me he topado con esta situación. Había bastantes huecos libres, pero este coche ha elegido el paso de cebra para estacionar. ¿Quién se ha creído que es? Allí todos llegamos con prisa. Tres horas después todavía seguía ahí. Ojalá el responsable vea la denuncia y se dé por aludido. Que empatice con los demás».