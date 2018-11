Aparcaoconunpar: «¡No ves que no entra!»

7

Coche eléctrico que no recarga.

«Quería dejar esta foto en la que se ve un vehículo aparcado en el punto de recarga de vehículos eléctricos. Lo curioso es que el coche en cuestión, a pesar de ser eléctrico, no está recargando y yo, que necesitaba hacerlo, no pude. Ya es preocupante que haya un solo punto de carga institucional en toda la capital, pero que encima se use de plaza preferente no dice mucho del compañerismo que deberíamos tener aquellos que apostamos por las energías no contaminantes. Por último, quería agradecer al Ayuntamiento de Logroño la colocación de este punto y afearle que no sea gratuito, como lo son en casi todas las capitales de España«. Dicho queda.