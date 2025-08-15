LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de una viña a la espera de comprador en La Rioja Alta. Justo Rodríguez

El viñedo tira a la baja del precio del suelo agrícola riojano mientras crece en España

La estadística oficial habla de viñas con precios entre 40.000 y 44.000 euros por hectárea, aunque la realidad del mercado es de estancamiento

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:11

«¿Tiene viñas?» era la pregunta jocosa que hace no demasiados años se hacía a alguien cuando anunciaba un noviazgo o una boda. Ese tener ... viñas se tomaba como sinónimo de prosperidad, de garantía de futuro, de buen partido. Ahora una respuesta afirmativa supone quebraderos de cabeza, desasosiegos e inestabilidad. Porque tener viñas ya no es lo que era y la perspectiva no resulta halagüeña.

