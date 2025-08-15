LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Díaz Uriel

Una depreciación que también se hace sentir en el cereal y los frutales de regadío

Las organizaciones agrarias aseguran que, mientras el campo no vuelva a ser rentable, el problema se agravará

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:37

La transformación de una Rioja cultivada y fértil hacia una lleca lleva años gestándose y las organizaciones agrarias advierten que ese proceso no se podrá ... frenar mientras el sector primario no ofrezca rentabilidad a agricultores y ganaderos.

