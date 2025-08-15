LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desarrollo solar en terrenos agrícolas riojanos. Sonia Tercero

A la espera de fondos, renovables o de arranques

El campo riojano aguarda actores o decisiones que dinamicen el mercado y desatasquen una situación enquistada

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:50

Que las cosas valen lo que quieran dar por ellas es una de las máximas que rige en el libre mercado, un pilar del capitalismo. ... Pero, ¿y cuando nadie quiere esas cosas? Entonces comienzan los problemas. En ese callejón sin salida están muchos viticultores riojanos: han pagado, cuidado y trabajado algo que, durante décadas, les ha dado de comer con altibajos. Pero actualmente todos los indicadores señalan que ya no se esperan altos, sino solo vaguadas, así que el mercado languidece a la espera de un milagro, que en los últimos años en España ha tenido forma de energías renovables o de fondos de inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  3. 3 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  6. 6

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  7. 7 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
  9. 9 Sorprendido en Agoncillo con cocaína y hachís en su vehículo
  10. 10 La feliz transformación del blanco al tinto en Alfaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja A la espera de fondos, renovables o de arranques

A la espera de fondos, renovables o de arranques