El viñedo, el cereal y los frutales de las faldas del Moncalvillo sufren daños irreparables

J. C. Berdonces / A. Gil / M. Hermosilla / D. Marín

La mañana posterior a la tormenta, la de este jueves, ha sido dura para muchos agricultores que han comprobado los enormes daños que el agua, ... el viento y el granizo provocaron sobre sus cultivos. El viñedo, los frutales y el cereal sufren daños irreparables. En localidades como Navarrete, Sojuela, Medrano o Daroca en los que los destrozos en muchos cultivos son próximos al cien por cien.

El alcalde de Entrena, José Jalón, informa de que han caído 30 litros por metro cuadrado con granizo como aceitunas, sobre todo, en el término de Carravieja, junto a la ermita de Santa Ana, en el rombo que forman este pueblo con Lardero, Navarrete y Medrano. «Esto va por zonas, como cada tormenta. En Carravieja hay bastante afección, hay viñas y perales afectados al 90%, que se han quedado solo en el palo», describe José Jalón, quien cree que la tormenta vino de la Sierra de la Demanda y, aunque descargó cerca del Moncalvillo, conforme avanzaba hacia Albelda fue en disminución. En cuanto a los daños, «está muy repartido, no hay un solo propietario sino que hay muchos».

Jesús Manuel Pérez, alcalde de Medrano, informa de que los cultivos de viña y cereal del municipio están muy afectados. «Hay parcelas con un 90 y un 100% de daño, como si ya estuvieran vendimiadas», advierte Jesús Manuel Pérez. El término municipal de Medrano es muy pequeño y frente a otros vecinos como los de Navarrete y Entrena, que son mucho más grandes y se han visto afectados por zonas, el del primero ha sido dañado en su totalidad.

Por su parte, el alcalde de Daroca de Rioja, Luis Armando Rodríguez, explica que en el municipio «está todo arrasado, la fruta al 100% y la viña como si estuviera podada». En Daroca, en las faldas del Moncalvillo, además de viña se cultiva, sobre todo, manzana.

El alcalde de Sojuela, Diego Fernández, expone que «la tormenta vino de Moncalvillo, cruzo hacia Navarrete y Entrena, y ha causado bastantes daños en vilas y frutales del pueblo». La parte más afectada de Sojuela es la Oriental, ya que el lado más próximo a Sorzano no se ha visto tan afectado. «Los daños son considerables y habrá que valorar aún la intensidad. Depende de las zonas ha caído más piedra en las zonas más cercanas al monte. Hay viñas y perales machacados», advierte Diego Fernández.

Javier Poyales, alcalde de Sorzano, asegura que en el centro de Sorzano registraron más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos, pero el problema fue el granizo. «En el cereal hay un 25% de merma. En la viña, como hay mucha cosecha en verde, no preocupa mucho», reconoce Javier Poyales, quien sí describe que el pueblo ha sufrido muchos daños en los caminos agrícolas. «Como los tenemos sujetos con pinzas, estas tormentas los dejan hechos harina», apunta Poyales.

Carmen Pérez, concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Lardero, advierte de que «en torno al 70% del término municipal se encuentra afectado, la zona menos afectada es la franja junto al Iregua, pero, según cuentan los agricultores, la tormenta entró a cuchillo por el Camino Ancho hacia Logroño». «El cereal está totalmente tumbado. Los frutales, sobre todo pera y melocotón, muy tocados e incluso heridos. Y la hortaliza también está destrozada», describe Carmen Pérez, quien también relata que ha habido daños en la localidad, con tapias y árboles caídos. «En el camino de Villamediana hay melocotones con tres heridas y seis golpes. Y en una peralera al lado de la cárcel, la cara sur está totalmente tocada y la norte, de momento, no se aprecia», expone Carmen Pérez.

El alcalde de Albelda de Iregua, Sergio Ochagavía, reconoce que en el término municipal, donde predomina la fruta, «hay algún fruto marcado pero no ha sido tan grave como en Entrena». Y es que «la tormenta ha sido esoectacular». Lo que sí ha provocado la tormenta es daños en camino y en el depósito municipal de agua. «Baja tanto barro por el río Iregua que ha atascado las tuberías, así que llevamos desde las 7 de la mañana limpiando el depósito. Estamos centrando los esfuerzos es limpiar para poder garantizar el suministro de agua a los vecinos», explica Sergio Ochagavía.

Antonio Mayoral, alcalde de Hornos de Moncalvillo, considera que «la zona cero está aquí, es un desastre, un problemón, ha dejado los sarmientos limpios, el cereal y la viña están afectados al 100%». Para Mayoral, la zona de principal afección empieza en las antenas de Moncalvillo. «Hay viticultores y cooperativas desahuciadas porque está todo reventado, ha afectado a todo. Es preocupante porque estás trabajando todos los días...», señala Mayoral, quien también trabaja como agricultor. Nadie en el pueblo, ni los más mayores, han conocido un siniestro semejante. «Es muy triste y afecta a lo económico y a la cabeza porque hay gebte que no había contratado un seguro porque no va bien económicamente, así que es devastador, un drama», explica Mayoral. Y, según el alcalde y viticultor, no quedará ahí el desastre causado por la tormenta: «A ver qué sucede en la poda porque esto puede acarrear problemas».