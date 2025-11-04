Esta tarde se da a conocer el veredicto del juicio por el crimen de Los Lirios Después de nueve sesiones de un largo y complejo caso, el jurado deberá decidir si el único imputado fue el que dio muerte a su pareja o si no tuvo nada que ver

Esta tarde se dará a conocer el veredicto del juicio por el crimen de Los Lirios, en el que se juzga si A. E. M. fue el autor del asesinato de Mercedes, vecina del barrio logroñés, ocurrido el 13 de octubre de 2020.

Los nueve miembros del jurado (y los dos suplentes) se retiraron a deliberar este lunes y el resultado se dará a conocer a las 17.00 horas. Unveredicto que podrás seguir en directo en nuestra web.

Después de nueve sesiones de un largo y complejo caso, ellos deberán decidir si el único imputado fue el que dio muerte a su pareja o si no tuvo nada que ver y fue un suicidio, como se investigó en un principio.

Este lunes el jurado recibió el objeto del veredicto, una serie de preguntas que se deben contestar aisladamente y que se convierten en hechos probados con siete votos a favor y para que se determine no probado tiene que contar con cinco. Además, después tienen que determinar si el acusado es culpable o no. En el caso de declarar esa culpabilidad, vuelven a entrar en juego Fiscalía, acusación particular y defensa para proponer unas penas que la Audiencia Provincial deberá cuantificar.

El Ministerio Público y la acusación particular mantuvieron, en sus conclusiones, una petición de 22 años de cárcel y una indemnización para el hijo de 100.000 euros. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución.

Se trata de un caso en el que los indicios van a resultar determinantes debido a la complejidad del mismo. Tanto que la muerte de Mercedes tardó bastante tiempo en ser considerada un asesinato machista. Pero los investigadores, durante la vista, han mantenido que fue el marido el que accedió a la casa (un domicilio que la víctima siempre mantenía cerrado y con las llaves puestas debido a su carácter precavido) y acabó con la vida de esta. Restos de ADN del imputado en la mano derecha de Mercedes fueron una de las pruebas estrellas.

En el lado contrario de la balanza, el acusado negó haber viajado esa noche a Logroño y mantuvo que había dormido en Gumiel (Burgos) para ayudar a su hijo en la vendimia. Su teléfono estuvo apagado (o sin cobertura, ya que la defensa alegó problemas de cobertura en la localidad) y no hay cámaras que captasen la llegada del hombre a Los Lirios o el acceso de este al domicilio.

Una complicada investigación y un extensísimo juicio, con decenas de testimonios en algunos puntos contradictorios, que ahora afronta su recta final.