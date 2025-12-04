LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accidente del 2 de noviembre en la N-232, en Foncea, con un muerto y seis heridos. María caro

«¿Cuántos muertos tiene que haber para que la Administración haga algo?»

Stop Accidentes de Tráfico reclama que «en el momento en que hay un siniestro hay que poner una solución porque va a volver a pasar»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

Marga Arroyo, delegada de la asociación Stop Accidentes de Tráfico en País Vasco y La Rioja, confirma que «hay más tráfico en la N- ... 232 desde que se abrió la AP-1 y se debe maximizar la prudencia al volante, pero la Administración debe hacer su parte: señalizar y ensanchar las carreteras, eliminar los peraltes y cambios de rasante que reducen la visibilidad… El usuario debe poner la prudencia, pero la Administración, la seguridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  7. 7

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  8. 8 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  9. 9 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  10. 10

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «¿Cuántos muertos tiene que haber para que la Administración haga algo?»

«¿Cuántos muertos tiene que haber para que la Administración haga algo?»