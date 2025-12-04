Marga Arroyo, delegada de la asociación Stop Accidentes de Tráfico en País Vasco y La Rioja, confirma que «hay más tráfico en la N- ... 232 desde que se abrió la AP-1 y se debe maximizar la prudencia al volante, pero la Administración debe hacer su parte: señalizar y ensanchar las carreteras, eliminar los peraltes y cambios de rasante que reducen la visibilidad… El usuario debe poner la prudencia, pero la Administración, la seguridad».

La responsable de Stop Accidentes de Tráfico se pregunta cómo se decide qué es y dónde existe un punto negro. «Si es porque fallece una persona, este de la N-232 ya lo tiene pero, ¿cuántos muertos tiene que haber para que la Administración haga algo? Porque nunca hacen nada. En el momento en que hay un siniestro vial hay que poner una solución porque va a volver a pasar», advierte Marga Arroyo.

Y parece no faltarle la razón. Al último fallecido, un joven de 30 años (CC OO ha convocado hoy una concentración en su memoria al considerarla una muerte 'in itinere', por viajar hacia su centro de trabajo en Haro) que murió arrollado por un vehículo en el kilómetro 448, en Rodezno, tras salirse de la vía con su coche, se suman cinco muertos más en el último año y medio en un tramo de menos de 20 kilómetros de la N-232, entre Ollauri y Foncea. El 26 de noviembre murió un hombre de 59 años en un accidente en el kilómetro 465 (Foncea), con otros siete heridos, cuatro de ellos graves; el 3 de noviembre murió un hombre de 75 años en un accidente en el 467 (Foncea), con otros seis heridos; el 17 de octubre murió un hombre de 84 años que había resultado herido grave en un accidente el 6 de octubre en el cruce de la N-232 con la N-124 (Gimileo); en ese mismo punto, el 30 de agosto de 2024 se produjo un accidente en el que, días después, murió una de las tres víctimas, una mujer de 58 años natural de Briones; y el 5 de mayo de 2024 murió un menor en el 467 (Foncea), con otros cinco heridos.

Además, este año se han producido al menos otros seis accidentes que suman un total de 20 heridos de consideración en el mismo tramo. Ayer mismo se produjo el último, de nuevo en el cruce de Ollauri, con una mujer de 71 años herida.