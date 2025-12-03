Muere un vecino de Haro de 30 años en un accidente en la N-232 El siniestro se ha producido alrededor de las 21.45 horas al salirse su vehículo de la vía

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:04 | Actualizado 00:58h.

Un joven, de 30 años y vecino de Haro, ha fallecido en la noche de este martes al salirse su vehículo a la altura del kilómetro 448 de la carretera N-232, en el término municipal de Rodezno, según ha informado SOS Rioja 112.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente sobre las 21.45 horas y hasta el lugar del suceso se trasladó una patrulla de la Guardia Civil junto a un médico, que confirmó el fallecimiento.

La Guardia Civil ha abierto las diligencias correspondientes.

Precisamente, fue en esta misma vía cuando el pasado 26 denoviembre falleció un hombre, concretamente en el término municipal de Foncea, en un accidente que causó siete heridos (seis hombres y una mujer), cuatro de ellos graves.

Doce víctimas en las carreteras riojanas en 2025

Esta es la duodécima víctima mortal en las carreteras riojanas en el presente año 2025 y la segunda de esta semana, ya que además del fallecido en Foncea, el lunes de la semana pasada un vizcaíno de 75 años murió en otro accidente, este en la AP-68, en San Asensio. También el de este miércoles es el segundo fallecido en la N-232 este año, después de que hace apenas un mes, el pasado 2 de noviembre, otro hombre de 75 años muriera en otro accidente en el mismo tramo de la vía, en el kilómetro 467,6. Además, el 5 de mayo de 2024 murió un niño de 3 años en otro trágico suceso ocurrido en el mismo kilómetro 465 donde se ha producido este nuevo accidente.

De los doce fallecidos en las carreteras riojanas en este 2025, tres han sido en la N-232, dos de ellos en el mismo tramo de Foncea, otros dos en la N-111 y dos más en la AP-68. Por otra parte, varios riojanos han fallecido este año en accidentes fuera de nuestra comunidad: el primero fue un vecino de Arnedo de 21 años el 2 de febrero en la AP-68 a su paso por Tudela (Navarra), el segundo, un calagurritano de 45 años que el 18 de febrero fue atropellado mortalmente en la A-15, en Villafranca (Navarra); el tercero, un logroñés de 22 años el 10 de agosto en un siniestro en la N-124 en Berantevilla (Álava); y la cuarta víctima fue una logroñesa de 54 años que el 18 de agosto fue arrollada por un camión en la A-12 a su paso por Torres del Río (Navarra).