Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea Un varón de 75 años y vecino de Ollauri falleció en el accidente, en el que cuatro hombres y dos mujeres tuvieron que ser evacuados a distintos hospitales de Logroño, Miranda y Burgos

La Rioja Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:04 | Actualizado 07:22h. Comenta Compartir

Un varón de 75 años y vecino de Ollauri falleció en la noche de este domingo tras producirse una colisión entre cuatro coches a la altura del kilómetro 467,500 de la N-232, en el término municipal de Foncea.

En el accidente también resultaron heridas seis personas -cuatro varones y dos mujeres-, que tuvieron que ser evacuados a distintos complejos hospitalarios. Los hombres, de 44, 49, 60 y 62 años, respectivamente; tuvieron que ser trasladados al Hospital de Miranda de Ebro, mientras que sendas heridas -de 30 y 46 años, respectivamente- fueron al Universitario de Burgos y al San Pedro de Logroño.

Fue un particular, según informa SOS Rioja, el que dio aviso de este suceso, producido sobre las 21.30 horas, hasta el que se movilizaron recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris) y de SOS Castilla-León, Bomberos del CEIS, la ERIE Psicosocial y la empresa de mantenimiento de la carretera nacional. También se alertó a la Guardia Civil, aunque más tarde se desplazaron hasta el lugar de los hechos los servicios funerarios, que trasladaron a la persona fallecida al Instituto de Medicina Legal.