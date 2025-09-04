El ruido y la venta de entradas del MUWI: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este jueves en las peñas y en la inscripción para el concurso de ranchos de las fiestas de San Mateo y en el soterramiento, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

El primer lector de hoy quiere sugerir lo que él llama un experimento: «Pónganse, señores alcalde y concejales, el MUWI en su barrio el año que viene y prueben allí a redirigir los altavoces, a ver de qué manera consiguen dormir un ratito a la noche y luego ya si eso lo vuelven a traer aquí», señala el comunicante.

A la autora del siguiente mensaje le gustaría saber «cuántas personas han pagado para entrar al MUWI» porque, según cree, «regalan todas las entradas y son cuatro gatos los que pagan. Ese dato es interesante. El dinero que ponen el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja es para financiar conciertos a unos escogidos», opina ella. Respecto a la ubicación del certamen, señala que mientras en otros sitios se busca no molestar, aquí se pone en pleno centro. «Quitan el Espacio Peñas por eso y van y ponen esto. No se entiende nada».

La fiesta «la animan las peñas y la gente»

«Primero fue el Espacio Peñas, ahora la Terraza de San Mateo, sin contar con las peñas. Hoy la inscripción para los ranchos con largas colas, petición de DNI, sin asignación de mesas... que generan enfados generalizados. ¡Hay que aguantar otra cola para saber la mesa! Deben de pensar el concejal de Festejos y el alcalde que ellos son la fiesta. Y no, la fiesta la animan las peñas y quienes participan en los eventos populares», concluye el mensaje.

Un agujero con una tabla en Anguciana

Desde Anguciana, una lectora quiere decir que en una acera cerca del centro de salud hay un agujero tapado con una tabla y lleva así meses. El Ayuntamiento pasa de solucionarlo», se queja.

«Parodias vergonzosas»

María cuenta que ha visto el desfile de carrozas de Aldeanueva, en el que hubo una que se dedicó a 'La banda del Peugeot' y dice no entender que un evento se base en «insultar a una persona. una vergüenza. Y ahora, pueblo tras pueblo, se agarren a lo mismo. Los Ayuntamientos deberían poner unas bases y decir a qué se tienen que dedicar las carrozas, no a insultar y a hacer parodias vergonzosas».

Calles mojadas, que no regadas con presión

Desde el Paseo de las Cien Tiendas, un vecino señala que «antes se regaban las calles y se metía presión en las zonas sucias, pero ahora solo las mojan, con que lo que está un poco agarrado, ahí se queda». Apunta también que las cámaras colocadas en el acceso a este entorno solo detectan quién tiene o no permiso de paso. «No detectan –avisa– a quienes van en dirección contraria porque los hay que pasan a diario y, de otra forma tendrían 500 multas. Algo no está funcionando».

Soterramiento por toda la ciudad

El último mensaje de hoy insiste en la necesidad de soterrar el tren por toda la ciudad. Su llamada se inicia a cuenta del vallado de la pasarela, pero finalmente destaca que «nos quedamos atrás. No tiene un pase. Hay que apretar y pedir, mira como lo hacen y se lo llevan los demás».

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el camino de las Tres Cruces, en Huércanos, para evidenciar la existencia de «un contenedor ilegal». En esta zona, de hecho, se encuentran numerosos residuos desperdigados. «El verano pasado fuimos a Medio Ambiente y este, también hemos avisado al Seprona, pero nadie ha hecho nada», dice a la espera de una solución.

