Una loba por las inmediaciones del río Urbión en Viniegra de Abajo. Nieves Sainz

La Rioja no autoriza, de momento, la caza del lobo, a la espera de los recursos presentados

La Consejería Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente justifica que el juez aún no ha decidido sobre las medidas cautelares que reclamaban desautorizar la captura del depredador

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28

Aunque este 1 de octubre se iniciaba el periodo de la temporada de caza mayor en La Rioja en la que el Gobierno regional ... anunció que autorizaría la caza del lobo, esta, de momento, no se permitirá. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha informado a Diario LA RIOJA de que «no entrarán en vigor los apartados de la orden que afectan a la caza del lobo, dado que se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, el pasado mes de julio, admitió a trámite la petición de medidas cautelares y varios recursos en contra de la caza de este animal».

