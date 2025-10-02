La Rioja no autoriza, de momento, la caza del lobo, a la espera de los recursos presentados

Aunque este 1 de octubre se iniciaba el periodo de la temporada de caza mayor en La Rioja en la que el Gobierno regional ... anunció que autorizaría la caza del lobo, esta, de momento, no se permitirá. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha informado a Diario LA RIOJA de que «no entrarán en vigor los apartados de la orden que afectan a la caza del lobo, dado que se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, el pasado mes de julio, admitió a trámite la petición de medidas cautelares y varios recursos en contra de la caza de este animal».

El pasado mes de julio el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, que reúne a 60 organizaciones como Ecologistas en Acción de La Rioja, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la orden de caza de La Rioja que el TSJR admitió a trámite, y aunque también se solicitaron medidas cautelares para desautorizar la captura del depredador, todavía no se ha resuelto. Precisamente ayer la organización conservacionista WWF anunció haber presentado otro para tratar de paralizar la orden que permite la «caza indiscriminada» del lobo. WWF denuncia que «La Rioja es la primera región donde esta especie vuelve a convertirse en un trofeo de caza, permitiendo su muerte por deporte», lo que juzga de «extrema gravedad».

Consultada la Consejería por este periódico sobre si la decisión de no autorizar, de momento, la anunciada caza del lobo es una obligación legal o una decisión propia, contesta que «las demandas interpuestas solicitaban adopción de medidas cautelares sobre las que aún no ha decidido el juez». «Estas medidas pueden ser o no aceptadas por el TSJR, por lo que la Consejería no dicta ningún tipo de acto administrativo relacionado con las previsiones que los demandantes entienden deben ser objeto de suspensión, añade el Ejecutivo regional. Por otra parte, el eurodiputado riojano César Luena (PSOE) ha anunciado que preguntará a la Comisión Europea si la nueva normativa de caza de La Rioja, relativa al lobo, es compatible con las directivas europeas.

ARAG-Asaja y UPA también anunciaron sus propios movimientos judiciales frente a las peticiones de frenar la cazar del lobo en La Rioja por parte de las organizaciones ecologistas. Los sindicatos ganaderos informaron de que se personarían en los distintos procedimientos abiertos tras la presentación de recursos contenciosos administrativos para defender «la idoneidad de una medida apoyada desde el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados de España y el Gobierno de La Rioja, y cuyo objetivo es garantizar la coexistencia de la ganadería extensiva y este animal».

Ampliar Un lobo en las cercanías de Viniegra de Abajo. José Manuel Fernández y Sergio Somalo

«Una norma útil»

Cabe recordar que el pasado mayo el Congreso aprobó extraer el lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al norte del Duero, medida que se adoptó en septiembre de 2021. El mismo mes de mayo el Parlamento de La Rioja aprobó, con la mayoría del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE e IU, la modificación de la Ley de Biodiversidad que excluyó al lobo del listado de especies protegidas que impedía su caza en la región y, a continuación, el 19 de junio publicó la nueva orden de vedas que permitiría abatir al depredador. «El objetivo es que sea una norma útil y sirva realmente para lograr una verdadera conservación y protección de nuestros recursos naturales», anunció en enero sobre la nueva normativa la consejera Noemí Manzanos.