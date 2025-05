El PP rechaza una residencia universitaria pública y limita las ayudas de matrícula al primer año

Víctor Soto Logroño Jueves, 8 de mayo 2025, 16:12 Comenta Compartir

Entre las proposiciones no de ley presentadas en el pleno regional de este jueves, una de las que más roces ha suscitado ha sido la ... de Podemos-IU sobre la gratuidad de la matrícula de los universitarios riojanos en la UR, UNED o en otras comunidades para titulaciones no ofertadas en la región, que Henar Moreno ha solicitado que se amplíe a toda la duración de los estudios y no se limite a ese curso inicial.

