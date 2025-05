Domínguez cifra en 106 millones las pérdidas para La Rioja por no contar con presupuestos del Estado Para el consejero de Hacienda, esta falta de cuentas «está poniendo en riesgo los servicios públicos de todas las comunidades autónomas»

El consejero de Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno central «no paga lo que debe» a la región, que para este año 2025 «son 1.406 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y liquidación del sistema del año 2023».

«En concreto, y teniendo en cuenta que estamos a punto de llegar al sexto mes del ejercicio, lo que resulta es que estamos a punto de dejar de percibir 106 millones de euros de los que tenemos», ha lamentado, al tiempo que ha recordado que se debía recibir «desde el día 1 de enero 17 millones de euros cada mes».

Ha sido en una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario del PP, Carlos Cuevas, acerca de qué manera afecta a los riojanos que «en el mes de abril sigamos sin presupuestos generales del Estado».

El parlamentario popular ha recordado que «ya le formulaba una pregunta prácticamente idéntica en el mes de febrero», pero la situación sigue «igual». «Seguimos sin tener ni siquiera proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para este año 2025», ha reprochado.

Al respecto, Cuevas ha mostrado su preocupación «por ese efecto inmediato y negativo que es la nueva actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas». Ante ello, de forma irónica ha indicado que «cómo no va poder Sánchez actualizar las entregas a cuenta, un señor que tiene superpoderes, ya que ha renunciado a principios sagrados, como aquello de traer a Puigdemont y encarcelarlo o juiciarlo, al menos».

«Ha conseguido dormir a pierna suelta en Moncloa, a pesar de haber metido por primera vez en la historia de la democracia a los comunistas en el Gobierno; ha aprobado la eliminación de delitos para amigos suyos delincuentes y, además »ha aprobado la amnistía«, sin olvidar que »nos ha traído el apagón«, ha asegurado.

En su respuesta, Domínguez ha recordado que «si un presupuesto público no recibe los ingresos que tiene que recibir, no se pueden pagar los servicios públicos como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales», ya que «a las comunidades autónomas de España y a la Rioja particularmente nos pasa como cuando a un trabajador no le pagan su nómina».

El consejero ha asegurado que «el Gobierno de España, no pagando lo que les debe a los riojanos, está poniendo en riesgo los servicios públicos de todas las comunidades autónomas y también los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma».

Domínguez ha afirmado que «si la situación no se corrige, el Gobierno de La Rioja tendrá que tomar medidas extraordinarias de ingresos para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos». Por ello, les ha pedido a PSOE e IU que «están en el Gobierno de España, si quieren hacer algo verdaderamente significativo por el bien de los riojanos, ayúdennos al Gobierno a reclamar que nos paguen lo que se nos debe».