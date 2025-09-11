LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bianca Postea y Raluca Stefan fuman en Portales en presencia de una amiga que no es consumidora de tabaco pero que también critica la prohibición de fumar en terrazas. JUSTO RODRÍGUEZ

La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico

«Prohibir fumar en las terrazas es desproporcionado», coinciden hosteleros y estanqueros, mientras la Asociación Contra el Cáncer aplaude la medida

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:19

El anteproyecto de nueva ley antitabaco aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que tiene como medida 'estrella' la prohibición de fumar ... en terrazas ha desencadenado desde el primer momento una sucesión de reacciones enfrentadas en función de quien las plantee. El debate, que ahora se debe trasladar al Congreso de los Diputados –para la aprobación o el rechazo de la futura reglamentación–, ya está en la calle y Diario LA RIOJA ha pedido la opinión a los diferentes colectivos. Y partiendo del criterio generalizado de que «el tabaco es malo», la propuesta del Gobierno de Sánchez ha generado duras críticas entre los hosteleros, incluso por encima de los estanqueros.

