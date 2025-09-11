La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico

El anteproyecto de nueva ley antitabaco aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que tiene como medida 'estrella' la prohibición de fumar ... en terrazas ha desencadenado desde el primer momento una sucesión de reacciones enfrentadas en función de quien las plantee. El debate, que ahora se debe trasladar al Congreso de los Diputados –para la aprobación o el rechazo de la futura reglamentación–, ya está en la calle y Diario LA RIOJA ha pedido la opinión a los diferentes colectivos. Y partiendo del criterio generalizado de que «el tabaco es malo», la propuesta del Gobierno de Sánchez ha generado duras críticas entre los hosteleros, incluso por encima de los estanqueros.

«Prohibir fumar en las terrazas es desproporcionado», asegura Hostelería Riojana, la patronal del sector adscrita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER). Y es una medida que «tendría una eficacia limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos».

14,8 millones de cajetillas de tabaco se vendieron el año pasado en La Rioja, casi la mitad menos que en 2008 (27,87 millones)

75,5 millones de euros se recaudaron el año pasado por la venta de tabaco en nuestra región, la mayor cifra desde 2010 cuando se vendieron 23 millones de cajetillas y se ingresaron 76,63 millones de euros; en 2008 se recaudaron 71,93 millones.

Esta prohibición, a juicio del presidente de los hosteleros, Francisco Martínez Bergés, es «otra cortina de humo del Gobierno. ¿Qué sentido tiene impedir fumar en las terrazas y permitir hacerlo en un banco público situado a un metro y medio?». Este anteproyecto del Ejecutivo central «tendrá un impacto negativo en el turismo y la imagen internacional de España», añade.

«Puedo entender que se prohíba fumar en algunos sitios pero una restricción total no la comparto» Mercedes Sánchez Turista sevillana en Logroño

«Así solo podremos fumar en casa. ¿Proteger a los niños? Sí, pero hay padres que fuman delante de ellos» Raluca Stefan y Bianca Postea Amigas y vecinas de Logroño

«Como fumador habitual no me gusta la prohibición, pero igual ayuda a bajar el consumo; ojalá yo lo haga» José Julio Vecino de Logroño

«Si quieren una sociedad sin humos, que Sanidad prohíba fumar. Pero a ver qué dice Hacienda» Jesús Ángel Calvo Presidente de los estanqueros

Hostelería Riojana cree, además, que los trabajadores del sector tendrían una carga laboral «añadida» al verse «obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con los clientes». Los camareros consultados ayer coincidían en hacerse la misma pregunta: «Si no se puede fumar en una terraza al aire libre, ¿dónde se podrá hacer?».

Tampoco en las marquesinas de autobuses, recintos de eventos, instalaciones deportivas, parques infantiles o centros educativos. «Esto sí lo puedo entender», confesaba la sevillana Mercedes Sánchez mientras fumaba un cigarrillo en una terraza de la plaza del Mercado. «Pero prohibirlo en un sitio como este, pues me parece una restricción excesiva. No la comparto». De paso por La Rioja en su recorrido por el Camino de Santiago, recordaba que «cuando yo era pequeña, mi pediatra me atendía en la consulta fumando y tenía el cenicero lleno de colillas. Eso no puede ser. Pero ahora hemos pasado a todo lo contrario».

Raluca Stefan y Bianca Postea compartían mesa en la calle Portales con una tercera amiga que, al contrario que ellas, no es fumadora . «Pero no me parece bien vetar el consumo de tabaco al aire libre», decía. Raduca y Bianca asentían «y a este paso solo vamos a poder fumar en casa. Y tampoco vale decir que no se puede fumar en sitios con presencia de niños porque hay padres fumadores que consumen delante de sus hijos».

«La prioridad aquí debe ser defender el interés general, proteger la salud y dar vida a la vida » Carlos Ruiz Jefe de Neumología en San Pedro

«La ley es insuficiente a la hora de prevenir el 30% de las muertes por cáncer provocadas por el tabaco» Elena Eguizábal Asociación Contra el Cáncer

«Romper el nudo ocio-tabaco protegerá la salud de los no fumadores pero ha faltado ambición» Raquel Fernández Presidenta de Nofumadores.org

Consumo muy a la baja

El presidente de la Unión de Estanqueros de La Rioja, Jesús Ángel Calvo, rechaza que se equipare el vapeo al tabaco tradicional «sin tener empíricamente comprobado que hay diferencias» y también critica la «doble vara de medir del Gobierno. Si el Ministerio de Sanidad quiere una sociedad sin humo, pues entonces que se prohíba directamente el tabaco. ¿Pero qué dirá el Ministerio de Hacienda? Porque es una vía muy importante de ingresos por impuestos».

Y es que aunque el consumo de cigarrillos sigue en caída libre desde hace quince años –en 2008 se vendieron en La Rioja 27,87 millones de cajetillas y en 2024 casi la mitad, un total de 14,84 millones–, la recaudación continúa creciendo por el aumento del precio del tabaco; en 2008 los ingresos por ventas fueron de 71,93 millones de euros y el pasado ejercicio, de 75,5 millones.

Precisamente, el anteproyecto de nueva ley omite una medida muy demandada por las asociaciones contrarias al hábito de fumar como es el aumento de impuestos. Y tampoco contempla el empaquetado genérico para unificar diseños de cajetillas. «Las leyes siempre se quedan cortas pero vamos a ir paso a paso y a dar tiempo. Hay que tener claras las prioridades y son defender el interés general, proteger la salud y dar vida a la vida», asegura Carlos Ruiz, jefe de Neumología del Hospital San Pedro.

La normativa que plantea el Ejecutivo central «es consecuencia lógica de las directrices de los planes sanitarios nacional o europeo. Si queremos que las próximas generaciones sean libres de humo, hay que prohibir el tabaco tradicional y el vapeo», añade. ¿También en las terrazas a pesar de ser espacios al aire libre? «Es un paso más, para intentar reducir el consumo y así ir poco a poco disminuyendo la incidencia de enfermedades causadas por el tabaco», responde.

El hábito de fumar provoca, según la Asociación Española Contra el Cáncer, el 30% de las muertes por cáncer. Por ello el anteproyecto resulta, a su juicio, «insuficiente» y echa en falta el empaquetado neutro, la limitación de puntos de venta de vapeadores «porque se han encontrado evidencias de los efectos nocivos para la salud» o el aumento de precio del tabaco. La presidenta de la AECC en La Rioja, Elena Eguizábal, aplaude la ampliación de los espacios libres de humo a terrazas, marquesinas o recintos deportivos al aire libre «porque son medidas que reducen el consumo hasta un 20%».

Por último, la asociación Nofumadores.org considera que «romper el nudo ocio-tabaco protegerá la salud de los no fumadores y ayudará a dejarlo al 70% de las personas que quieren dejar el consumo habitual». Aunque cree que la ley podría haber sido «más ambiciosa protegiendo por ley las playas de España o los patios de vecinos».