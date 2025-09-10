Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas El sector reitera la voluntad de diálogo con las autoridades y se insta al Gobierno a reconsiderar la medida

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Hostelería Riojana se suma a Hostelería de España, organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, y valora como «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas.

Esta medida se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco aprobado este martes en Consejo de Ministros.

El sector también advierte que la medida «tendría una eficacia muy limitada», ya que creen que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, «aumentando la exposición al humo». Además, opinan que se podría fomentar el «consumo desordenado» en las inmediaciones de las terrazas, «con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos». Añaden, además, que «actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas».

Excepción dentro de Europa

La organización alerta también del «impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país», ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar. Advierten de que países como Francia «han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo».

Además, «generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año» y «supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela».

Por ello, desde Hostelería de España se reitera la voluntad de diálogo con las autoridades y se insta al Gobierno a reconsiderar la medida.

Concluye Hostelería Riojana afirmando que las terrazas son «un espacio clave para la vida social y económica del país», y, en su opinión «cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes».

Temas

Hostelería

Logroño

Tabaco