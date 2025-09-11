LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una joven echa humo tras usar un vapeador. T. S.

«Que regulen la venta de productos de vapeo y se dejen de hipocresías»

El dueño de la «única tienda especializada» de cigarrillos electrónicos en La Rioja recuerda que los menores ya tienen prohibido su consumo

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:19

Entre las medidas que plantea el anteproyecto de la nueva ley antitabaco está la posibilidad de multar los padres de los menores que vapeen. ... David Flandes es el propietario de la «única tienda especializada» de venta de cigarrillos electrónicos de La Rioja, ubicada en la calle Presidente Calvo Sotelo de Logroño, y expresa su malestar cuando se plantea esta propuesta de sanciones económicas «porque desde la anterior regulación del año 2005 los menores de edad tienen prohibido su consumo. Que quede claro».

