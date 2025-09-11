«Que regulen la venta de productos de vapeo y se dejen de hipocresías»

Entre las medidas que plantea el anteproyecto de la nueva ley antitabaco está la posibilidad de multar los padres de los menores que vapeen. ... David Flandes es el propietario de la «única tienda especializada» de venta de cigarrillos electrónicos de La Rioja, ubicada en la calle Presidente Calvo Sotelo de Logroño, y expresa su malestar cuando se plantea esta propuesta de sanciones económicas «porque desde la anterior regulación del año 2005 los menores de edad tienen prohibido su consumo. Que quede claro».

Pero este tipo de productos «está ayudando a mucha gente a dejar de fumar», recuerda, y cree que antes de equipar los vapeadores al tabaco tradicional «habría que regular la venta de los dispositivos para que los menores no tengan acceso en bazares, en gasolineras, en otro tipo de tiendas... El Ministerio de Sanidad se comporta con hipocresía».

Más allá de que la ley «para su aprobación todavía tiene un amplio recorrido en el Congreso de los Diputados, con enmiendas parciales y totales, y luego en el Senado», Flandes espera que su sector no se vea excesivamente castigado –aunque la Unión de Empresarios de Vapeo a nivel nacional calcula que los ingresos caerán un 85%– «pero sí que lo va a notar la hostelería».