LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ley antitabaco, según Tris

Carlos Sacristán (Tris)

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:08

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  7. 7 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  8. 8 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  9. 9 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas
  10. 10

    La Fiscalía critica la falta en La Rioja de un centro para menores con problemas de conducta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ley antitabaco, según Tris