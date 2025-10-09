Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del jueves

La Rioja

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:28

Comenta

  1. 1

    Internacional

    Júbilo y dudas en Gaza y Tel Aviv: «No puedo parar de reír y de llorar»

Israel y Hamás han firmado este jueves a media mañana el acuerdo que establece el camino hacia la paz en Gaza. El acuerdo ha provocado una explosión de alegría entre los palestinos, y también entre las familias de los rehenes israelíes, pero por debajo late el recelo. A pesar de ello, Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado».

  1. 2

    Sucesos

    Muere el hombre que fue atropellado el sábado al cruzar la circunvalación de Logroño

El hombre que fue atropellado el pasado sábado cuando intentaba cruzar la circunvalación de Logroño ha fallecido tras varios días ingresado en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital San Pedro.

  1. 3

    Sucesos

    Amputan una pierna a una joven logroñesa atropellada en Madrid

La chica, de 26 años, permanece ingresada en la UCI del Hospital La Paz, tras el accidente ocurrido en la mañana del sábado día 4.

  1. 4

    Presupuesto

    La Rioja insiste en que no puede aceptar la «mal llamada condonación» de la deuda con el Estado

El Gobierno regional ha aprobado unas cuentas que alcanzan los 2.118,60 millones de euros y aumentan en 62,07 millones el gasto disponible para invertir.

  1. 6

    El primer premio de la Lotería de este jueves deja 30.000 euros en Logroño

El boleto ganador, el 76.348, se ha vendido por máquina en la administración de la calle Siete Infantes de Lara, 3.

  1. 6

    Política

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

La vicepresidenta segunda del Gobierno también creará un nuevo permiso para cuidados paliativos.

  1. 7

    Educación

    El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

Los estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de los centros con más escolares desfavorecidos.

  1. 8

    Sentencia

    Aumentan a diez años de cárcel la pena contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024.

  1. 9

    Premio

    El lúcido pesimismo de László Krasznahorkai merece el Nobel de Literatura

Narrador de los oscuros paisajes del alma, se premia al escritor húngaro «por reafirmar el poder del arte en medio del terror apocalíptico».

  1. 10

    Balonmano Logroño

    Velasco renueva un año más como entrenador del Dicorpebal

El técnico segoviano, que llegó como jugador al club riojano en el 2009 extiende su contrato hasta junio del 2027.

