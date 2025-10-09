LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de una administración riojana de lotería. Rodrigo Merino

El primer premio de la Lotería de este jueves deja 30.000 euros en Logroño

El boleto ganador, el 76.348, se ha vendido por máquina en la administración de la calle Siete Infantes de Lara, 3

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:05

Comenta

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha sonreído a Logroño, donde se ha vendido uno de los décimos agraciados con el primer premio (con el número 76.348), dotado con 30.000 euros (que son 300.000 euros en el caso de la serie). El boleto ganador se ha vendido por máquina en la administración de la calle Siete Infantes de Lara, 3, el estanco Pilar Fernández expendeduría 31, situado justo enfrente del centro de salud.

El número que da derecho a este premio ha estado muy repartido y se ha vendido en varias localidades, como Munera (Albacete), Badajoz, Cornellá (Barcelona), Jaén, Madrid, Málaga o Constantina (Sevilla).

El segundo premio, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido el 91.133 y se ha quedado lejos del alcance de los riojanos, dado que ha caído en Málaga, Madrid, León o Coruña. Los reintegros han sido el 8, el 7 y el 5.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El primer premio de la Lotería de este jueves deja 30.000 euros en Logroño

El primer premio de la Lotería de este jueves deja 30.000 euros en Logroño