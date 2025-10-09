El primer premio de la Lotería de este jueves deja 30.000 euros en Logroño El boleto ganador, el 76.348, se ha vendido por máquina en la administración de la calle Siete Infantes de Lara, 3

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:05 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha sonreído a Logroño, donde se ha vendido uno de los décimos agraciados con el primer premio (con el número 76.348), dotado con 30.000 euros (que son 300.000 euros en el caso de la serie). El boleto ganador se ha vendido por máquina en la administración de la calle Siete Infantes de Lara, 3, el estanco Pilar Fernández expendeduría 31, situado justo enfrente del centro de salud.

El número que da derecho a este premio ha estado muy repartido y se ha vendido en varias localidades, como Munera (Albacete), Badajoz, Cornellá (Barcelona), Jaén, Madrid, Málaga o Constantina (Sevilla).

El segundo premio, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido el 91.133 y se ha quedado lejos del alcance de los riojanos, dado que ha caído en Málaga, Madrid, León o Coruña. Los reintegros han sido el 8, el 7 y el 5.