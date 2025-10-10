LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Benjamín Netanyahu observa el panel con las fotos de los rehenes aún sin liberar de camino a la sesión del Consejo de Seguridad israelí. EFE

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado por completo»

El Gobierno israelí se reunió anoche durante horas para refrendar el alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Jueves, 9 de octubre 2025

Comenta

Hamás asumió ayer el «fin oficial de la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza». Su principal líder y negociador ... del acuerdo en Egipto, Khalil al-Hayya, anunció a última hora de la tarde que «se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego permanente». La organización, añadió, ha recibido «garantías» de los enviados estadounidenses y de los mediadores árabes y turcos de que «la guerra ha terminado completamente».

