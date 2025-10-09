LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niños entrando en un centro escolar. EFE

El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

Los estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de los centros con más escolares desfavorecidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El Ministerio de Educación negocia con los sindicatos de trabajadores de la enseñanza una ley que, de ser aprobada después por el Parlamento, recortará a ... partir del próximo curso las horas máximas de clase que los profesores deben dar cada semana (horas lectivas) y comenzará a reducir en los tres cursos siguientes de forma sustancial y progresiva las ratios escolares, el número máximo de alumnos que hay por clase. La aplicación total de las nuevas ratios terminaría en seis años, en el curso 20231-32. La propuesta que el ministerio ha entregado hoy deberá ser valorada y pactada con los sindicatos en una próxima reunión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO