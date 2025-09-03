El Muwi y los sanmateos, en el Teléfono del Lector de hoy La sección de este martes aborda muchas quejas y un mensaje positivo

El MUWI «amarga a cientos de vecinos»

«¡¡No han pasado ni 24 horas, estamos todavía de los nervios y al Ayuntamiento anuncia ya que mantiene el MUWI aquí al lado otra vez!!», indica la primera llamada de hoy. «Reorientando los escenarios, ¿hacia dónde, hacia arriba? ¿Hacia el espacio interestelar? ¿No tienen un mínimo de empatía? ¿Es que se están riendo de nosotros? Lo cambiaron al Revellín, lugar habitual de tortura al vecino, orientándolo hacia el Campillo y con la jugada han amargado a cientos de vecinos de 2 barrios y y pico durante 4 días con sus noches», apunta el comunicante. Otra vecina telefonea para expresar su «indignación por el festival. Vivo cerca de la Casa de las Ciencias. Imposible dormir a cuenta de una vibración insufrible. Creo que tenemos que ser cabales y este tipo de eventos sacarlos fuera de las zonas residenciales». Para otro lector, «este año ha sido el mejor, me ha encantado. La ubicación perfecta, cómodo y de fácil acceso. Quiero destacar poder comprar las entradas en taquilla para toda la gente a la que el mundo digital se les hace cuesta arriba».

Logroño, «peores fiestas» que los pueblos

«¿Cómo es posible que una ciudad como Logroño tenga peores fiestas que pueblos mucho más pequeños? ¿Quién se lleva el presupuesto de fiestas? ¿El concierto estrella de Izal? Es una vergüenza. Y lo de eliminar el Espacio Peñas para montar una «terraza», que según se ha publicado va a organizar una empresa de un condenado... «Es tremendo. No me extraña que cada vez haya menos gente en Logroño en San Mateo. Es para huir corriendo», afirma el comunicante en su mensaje a esta sección de participación.

La promoción de Laurel, de impuestos

Una comunicante comenta la impresión que saca de las afirmaciones de un empresario de Laurel recogidas en un reportaje publicado este domingo. «Dice que, en La Laurel, de la gente de Logroño se vive muy poco. Puede ser que la gente de Logroño ande escarmentada de La Laurel, pero de los impuestos de todos los logroñeses se hace promoción de La Laurel para que de otros sitios vengan aquí a hacer gasto. De mis impuestos se paga la promoción para su establecimiento», zanja.

La pasarela, cerrada

«Decían que la pasarela de Gonzalo de Berceo iba a estar abierta y son la siete y media de la mañana (del lunes) y no lo está. No sé si se creen que vamos de paseo, vamos a trabajar», dice esta usuaria, que se queja de que la infraestructura no abriera antes.

Sobre las normas de escaleras en los bares

Sobre los servicios de bares y cafeterías que tienen escalera, una lectora concreta que están así porque en su momento cumplían las condiciones y tuvieron su licencia. Los nuevos tendrán los requisitos actuales, añade, para señalar que, en cualquier caso, los locales ponen los servicios para sus clientes y luego se encuentran con otras personas que «ni piden permiso, dejan todo sucio y las luces encendidas».

Buen día en Azofra

Desde Azofra señalan «qué bonito estuvo el día de la romería a Valvanera».

«Hace más de un año que en Alberite existe un agujero de gran peligro, apenas 'protegido' con unas vallas oxidadas y unas cintas de plástico», lamenta una lectora, que añade que «el Ayuntamiento conoce la situación, pero sigue sin dar una solución» y pide que asuma su responsabilidad. «Parece que tiene que ocurrir una desgracia para que se actúe», concluye.

