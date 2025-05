«Si como política migratoria de Estado lo único que se hace es llamarla reparto, no vamos bien»

A María Martín (Toledo, 1962) se le acumulan los frentes. Además de bregar con la escasez de profesionales, sobre todo en Primaria, ahora tiene que ... hacerlo con la distribución de menores migrantes no acompañados, con las protestas del hospital de Calahorra y con la subasta de facultativos en la que han entrado comunidades como Cantabria y País Vasco. La lista es larga, pero esta ingeniera de Montes que le ha tocado bailar si no con la más fea, sí con una de las consejerías con más peso en el Gobierno regional, encara con aparente serenidad cada una de esas batallas sabiendo que, en el caso de la escasez de profesionales, hay que pelearlo entre todos.

– Esta semana se celebraba sin éxito la conferencia sectorial en la que se suponían avances en la distribución de menores no acompañados. La ministra Sira Rego se quejó de que las comunidades del PP no habían propuesto nada alternativo a los criterios del real decreto pactado entre el Gobierno y Junts.

– Eso no es así, el orden del día era un punto único que era un trámite para empezar a trabajar el real decreto y de esa manera empezar a decirnos cuándo se inicia la salida de menores de Canarias. Antes de entrar en la reunión, vimos que la ministra decía que nos iba a tender la mano y que iba a dar la oportunidad de hablar de criterios, pero en esa reunión no se habló de criterios. Ella leyó el acuerdo, que era el real decreto, y a partir de ahí nos dio la palabra. En mi caso propuse un criterio muy concreto que era el de la educación, que me parece fundamental, pero es que también le planteé que se tuviera en cuenta el número de profesionales que les pueden atender para enseñarles el idioma. Estamos hablando de un sistema de protección de menores que busca desinstitucionalizarles, sacarles de residencias para llevarles a pisos, a hogares, donde hay trabajadores de todo perfil. Todo esto se le planteó y a nada de esto respondió. No sólo las comunidades del PP. A comunidades que no son del PP les oí criticar la falta de consenso con las comunidades autónomas. Al final fue un lío. Yo nunca he visto una conferencia sectorial igual porque se supone que era para votar y no nos dejó votar. También le planteamos que el Ministerio del Interior ha cerrado agendas para que los menores no puedan solicitar asilo, esto es muy grave porque en toda la normativa el menor tiene preferencia a la hora de pedir asilo. Al final fue una mezcla rara porque, por un lado, lanzó una especie de advertencia-amenaza diciendo que a partir de ahora se aplicaba el real decreto y que teníamos diez días para volver a enviar los datos y, por otro, que iba a volver a convocar una sectorial para que propusiéramos criterios.

– ¿Qué puede hacer La Rioja si se aplica el decreto? Porque, de seguir los criterios las proyecciones apuntan a que a esta región llegarían 154 menores.

– Eso tampoco lo sabemos. Se han dado cifras desde 45 hasta 500. Es algo tan rocambolesco que no puedes planificar qué hacer si la horquilla es tan amplia. Al final, puedes llegar a un acuerdo, que sería lo sensato, de decir yo he crecido un 12% en 2024, las plazas que tengo desocupadas son estas y a medida que las tengo desocupadas te voy diciendo, que es lo que hemos hecho hasta ahora. La salida a esto tiene que ser o bien en los sistemas de protección de las comunidades con los medios que tengan o bien medios externos, y entiendo que lo lógico es que o bien el Estado dé soluciones o bien nos den tiempo para ampliar ese sistema de protección. Esto hay que mirarlo de una manera integral, en todo el conjunto de la política migratoria, que no la conocemos. Si tú quieres ayudar a la gente como más la ayudas es en su lugar de origen. Un menor donde mejor va a estar es con su familia. Si lo único que hacemos como política migratoria de Estado es llamar a esa política reparto, no vamos en buen camino.

– Pero mientras tanto, en Canarias y Ceuta hay más de 6.000 menores.

– Sí, pero una de las cosas que le dijimos es que el Estado tiene albergues, cuarteles abandonados del Ejército, tiene muchos más medios de lo que pueda tener una comunidad. ¿Qué haces? ¿Trasladar un problema que tienes a 17 sitios? Creo que no es el camino, eso no es solidaridad.

– Cambiando de tercio, se están adjudicando las plazas MIR y de momento, las 58 de La Rioja apenas se han solicitado.

– Quedan veinte días y para empezar es proporcional al número plazas que tienes y al número de hospitales que tienes. Madrid y Barcelona tienen muchos hospitales, entonces es lógico que se empiecen a barajar esos hospitales. También depende de dónde sea el MIR que entra. Normalmente ellos quieren quedarse en casa porque entre otras cosas se evitan pagar un alquiler. Aquí tenemos menos posibilidades porque es sólo el San Pedro el que ofrece plazas, pero dentro de muy poquito queremos que el de Calahorra sea también hospital universitario. Estamos trabajando con la Universidad de La Rioja para ello. Va a ser una forma de reforzar el hospital, que es lo que queremos. Tendremos estudiantes no sólo MIR, sino también EIR (Enfermeros Residentes). Vamos a ofrecer todas las plazas que podamos para tener cuantos más estudiantes mejor.

– ¿Cuándo será hospital universitario el de Calahorra?

– A lo largo de este año

– ¿Qué supone?

– Da categoría al hospital, se fomenta la investigación entre sus profesionales, se fomenta que haya profesores dentro de esas titulaciones sanitarias y da la posibilidad de hacer prácticas con una serie de garantías que se exige a los hospitales universitarios.

Subasta de médicos «Nosotros no sólo vamos a la nómina que, por cierto, estamos muy bien y ni voy a decir la cifra ni creo que se deba hablar de cifras»

Protestas del hospital de Calahorra «Cuando hicimos la plantilla nos encontramos 35 vacantes que eran de antes, pero entonces no decían nada»

– Precisamente en Calahorra están los ánimos encendidos.

– Oí hace poco, creo que al Papa Francisco, que la realidad vence a las ideas. La realidad es que en el año 2022 había 457 personas a jornada completa, no se hablaba de plantilla porque no se publicaba. La primera plantilla que publicamos nosotros en febrero de 2024 en el BOR es que había 490 profesionales, en el 2025, en la segunda plantilla publicada, eran 502. Esa es la realidad, ese es el dato, lo otro son ideas. Ahora dicen que hay vacantes, pues claro, hay vacantes en Calahorra, pero es que hay vacantes en Calahorra, en el San Pedro, en Primaria y en el sistema de salud de toda España, pero porque hay falta de profesionales. Cuando nosotros hemos hicimos la plantilla nos encontramos 35 vacantes en Calahorra que eran de antes y no decían nada. Se reclama independencia ¡Pero si la ley te lo impide! Te dice que el hospital de Calahorra tiene que estar integrado en el Seris. Dicen que tiene que haber una dirección, pero es que hay una dirección. Se va a reforzar con otra subdirección más y esto lo que nos hace es demostrar con la realidad. Otra demostración de cuál es nuestra idea es que en el año 22 había 44 millones destinados al hospital de Calahorra, en los presupuestos de 2024, 48, un 10% más. Cuando quieres reforzar un hospital no inviertes. ¿Que hay vacantes? Claro que sí, lo que vamos a hacer es una oferta pública de empleo para sacar todas las que nos permita la tasa de reposición. Entre todos hay que buscar especialistas hasta debajo de las piedras, que escasean en todo el sistema de salud. Estar denostando públicamente un hospital no ayuda, lo que hay que hacer es trabajar de esta manera, trabajar con más presupuestos, más estructura y más personal. ¿Por qué sale el ruido? Lo que sí hay son cambios, pero es de cajón. Cuando tú integras un sistema que viene de derecho privado a un sistema público las condiciones son diferentes. Te tienes que integrar en ese sistema, pero la estatutarización es voluntaria y ha habido un elevadísimo número de estatutarios que han querido dar el paso.

– Hay jefes de servicio que dejan de serlo.

– Ese es uno de los problemas muy concretos de personas muy concretas, pero no del hospital. Si tú tienes un sistema sanitario no puedes tener en un sitio una denominación y otra en otro con otras condiciones. Tú tienes unas condiciones que se defienden en los comités de empresa en el caso de los laborales y por mesas sectoriales en el caso de los estatutarios. Lo que antes se llamaban coordinadores ahora son jefes de sección. Antes había cinco coordinadores y ahora hay nueve jefes de sección.Afecta en que para ser jefe de sección tienes que ser estatutario y el laboral tiene que elegir. Si quiere ser jefe de sección se estatutariza, pero si no, no puedes, te tienes que adaptar al sistema. Nosotros no podemos mirar por una cuestión personal de cinco personas, tenemos que mirar por una organización.

– Parece que hay un mercadeo de médicos entre las comunidades del norte. El País Vasco calificó de OPA hostil la oferta salarial de Cantabria. ¿Qué va a hacer La Rioja?

– La Rioja, lo que está haciendo. Nosotros no sólo vamos a la nómina que, por cierto, estamos muy bien y ni voy a decir la cifra ni creo que se deba hablar de cifras.

– Siempre que se dan cifras La Rioja no está ni mucho menos en los puestos de cabeza.

– Pues no es así, es la complicación de las retribuciones de los sistemas sanitarios. Tú partes de un sueldo, pero a partir de ahí empiezas a tener una serie de condiciones, como que te empiece a computar la carrera profesional desde que eres MIR, que puedas intercambiar guardias, que puedas hacer determinadas cosas que te mejoren tus condiciones de vida. En La Rioja, por ejemplo, ofreces calidad de vida y unas condiciones tanto en medicina rural, que es muy vocacional, como en otros sitios donde la atención a esos MIR es mucho mejor y de más calidad que en un sitio donde hay mucha gente.

– Pese a estas cuestiones que me comenta, siguen faltando médicos en Primaria.

– En toda España. En el País Vasco hay más vacantes que aquí en proporción. El problema es la emergencia nacional de sanitarios que sólo puede remediar el Ministerio. No tenemos competencia para eso. Se han presentado propuestas para que el Ministerio las acepte, por ejemplo, cuando acababan los del covid, lo primero que se dijo fue que les dejaran trabajar en verano con un adjunto al lado y ni eso. Al final en lo que no es de tu competencia nos están poniendo palos en las ruedas a todas las comunidades autónomas.

– Recientemente se publicaron los nuevos datos de listas de espera y La Rioja se ha estancado en una demora de 64 días para entrar a quirófano.

– Ahora en 61, pero eso de que nos hemos quedado estancados...

– Sí, pero se han pagado millones en horas extra.

– Sí, pero porque el empentón fue bajar de más de 120 a la mitad. A mí me parece que es un éxito de gestión, pero no mía, de todo el sistema. Sobre todo porque hay que compararse con el resto y somos la tercera mejor de España.