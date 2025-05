La Rioja exige un «mínimo» de respeto institucional tras una reunión de reparto de menores sin acuerdo La consejera María Martín critica que no hayan podido votar el pacto, una petición que han hecho todas las comunidades

Tras cuatro horas y media de reunión, la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia entre la ministra Sira Rego y representantes de todas las comunidades autónomas ha acabado de nuevo este lunes sin acuerdo sobre la distribución de los menores migrantes no acompañados. La reubicación se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre la mayoría de regiones del PP y Moncloa. Tan es así, que al término de la reunión, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha reclamado un «mínimo de respeto institucional, puesto que es el Ejecutivo autonómico quien tiene la competencia y el conocimiento de cada capacidad de acogida. La solidaridad sin responsabilidad no es solidaridad», zanjaba.

La consejera ha críticado que no se haya consultado, ni informado a las comunidades. Los circuitos «son opacos, hay lagunas jurídicas, y no se ha tenido en cuenta el interés superior del menor, ni se consigue su integración». Defensora de una política migratoria integral con un enfoque centrado en el bienestar real de los menores y «que desmantele las mafias que trafican con personas vulnerables», ha censurado que no hayan prohibido votar el acuerdo, una petición que habían hecho todas las comunidades.

Martín ha hecho estas valoraciones al finalizar una conferencia bronca y minutos después de que la ministra Sira Rego lamentara en rueda de prensa la falta de consenso y de propuestas de las comunidades del PP sobre unos criterios de distribución de menores que. De no alcanzarse un acuerdo, ha dicho, serán de aplicación los del real decreto–ley pactado entre el Gobierno central y Junts, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y que tienen en cuenta indicadores como la población, la renta, el paro y la atención a los menores no acompañados. De acuerdo con estos parámetros, a La Rioja la corresponderían 154. No obstante, la decisión final quedaba a expensas de que las comunidades remitieran a Madrid la ocupación de sus recursos destinados a menores.

Desde La Rioja trasladaron al departamento que dirige Sira Rego que prácticamente todos los recursos existentes, salvo uno, se encontraban al 100% de su capacidad. La excepción era el centro infantil la Cometa, dirigido a los pequeños de 0 a 6 años, en el que de sus 18 plazas están ocupadas el 98%. En la respuesta que hacían llegar al Gobierno central reflejaban tanto el número de menores no acompañados sin familiares en España acogidos en 2024, como los atendidos en los tres primeros meses de este año. Y en concreto, el pasado año en el servicio de protección fueron atendidos 17 menores y hasta finales de marzo de este 2025, 18.

En cuanto a los recursos, esta comunidad dispone del piso infantil La Cometa, dirigido a pequeños de 0 a 6 años, con hasta 18 plazas. Existen otros 11 pisos (de 6 a 18 años), con 82, que sumadas a las 5 de emergencia hacen un total de 87 plazas residenciales. Cuenta, además, con ocho plazas en un piso de acogida inmediata, y de 22 en centros terapéuticos en otras comunidades. La previsión para 2025 es incrementarlas un 12%, hasta alcanzar las 153 en 2 nuevos pisos de 8 y 6 plazas y 4 plazas más en el centro de atención inmediata.

El reparto ha sido un tema que en el último año ha puesto a La Rioja en el foco mediático. El pasado mes de enero el ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, reiteraba su preocupación ante las reticencias de las comunidades autónomas a acoger menores migrantes y señalaba a esta región, donde, dijo, no había llegado ni un menor desde 2022.

La Rioja ha mantenido siempre la misma posición y ha exigido un reparto «válido y equilibrado». El jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, señalaba en una rueda de prensa convocada para ofrecer una valoración sobre el acuerdo entre el Gobierno y Junts que «Hablar de 154 menores -esa era la cifra que según los criterios le correspondería acoger- es un despropósito absoluto que vendría a colapsar el sistema y romper el acogimiento adecuado».

El mandatario no escondió su descontento y tildó de «imposición» el mencionado pacto porque, a su juicio, tiene como única finalidad «ganar apoyos políticos». En esa misma comparecencia tachó de «perversión del lenguaje» que se esté hablando de repartir cuando se trata de personas. «Los menores no acompañados no tienen un entorno adecuado se encuentran en situación extrema y debemos acogerlos y tratarlos con la dignidad que merecen», dijo.