SOS Hospital de Calahorra insiste en denunciar el «debilitamiento» del servicio

La plataforma SOS Hospital de Calahorra persevera en su lucha por la defensa del centro hospitalario riojabajeño y su disconformidad con los pasos dados por la Consejería de Salud, una vez que este servicio ha quedado integrado en el Seris. Así, después de que el pasado martes anunciase una nueva manifestación en Arnedo, este miércoles se concentraron de nuevo (como vienen haciendo cada miércoles en los últimos meses ) en la puerta del hospital, porque «llevamos demasiado tiempo viendo cómo se va debilitando».

La concentración, al igual que se hizo la semana pasada, se simultaneó con otras tres que tuvieron lugar en los centros de salud de Arnedo, Alfaro y Cervera del Río Alhama. «¡No vamos a callarnos! ¡No vamos a rendirnos!», dejó claro una vez más la portavoz de la plataforma, Beatriz Cervera, en la lectura del manifiesto, a través del cual se denunció la «falta de personal, las derivaciones a Logroño, la sobrecarga de los profesionales, los servicios privatizados...».

«Todo esto no es casualidad, es un plan de desmantelamiento progresivo que amenaza con convertir el Hospital de Calahorra en un mero centro de paso», puntualizó Cervera, para advertir que «no lo vamos a permitir».

«Manifestación comarcal»

Para ello, animó a la ciudadanía de toda La Rioja Baja a sumarse, «con más fuerza que nunca», a la movilización prevista para este sábado en el municipio de Arnedo. «Será una gran manifestación comarcal, un grito unido desde cada rincón de La Rioja Baja», dijo.

La protesta, organizada junto a CC OO, comenzará a las siete de la tarde desde la oficina de Turismo, en el paseo de la Constitución. Después, continuará por la Puerta de Munillo hasta llegar al Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto. «Porque el Hospital de Calahorra no se cierra, no se recorta, no se vende» sino que «se defiende», recalcó Cervera.