Haro roza los 40 grados en una tarde sofocante

V. S. Viernes, 15 de agosto 2025, 16:24 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

La festividad de la Virgen de la Asunción en buena parte de las localidades de La Rioja está teniendo este viernes un protagonista: el calor. Las previsiones hablaban de temperaturas extremas y la ribera del Ebro se encontraba en alerta naranja mientras que la Ibérica lucía el amarillo y los niveles de riesgo de incendio se disparaban. No se han equivocado las predicciones.

Los termómetros ya están dando fe de ese insoportable calor que se ha dejado notar durante toda la noche. Aunque siempre llaman la atención las máximas, conviene también fijarse en las mínimas. Durante la pasada madrugada, en casi ningún punto de La Rioja se ha bajado de los 20 grados. En la capital, durante el amanecer, el punto más bajo del mercurio se ha quedado en 22,2º a eso de las 7.30 horas, según los datos de la red de estaciones del Gobierno de La Rioja. Más difícil aún ha sido dormir en Alfaro, con mínimas de 23,6º, aunque a muchos no les habrá importado sumidos en el jolgorio festivo. También destacan, por sus registros, los observatorios situados en zonas altas, como el de Anguiano (22,7º), el de Santa Marina (23,2) o el de Yerga (24,1º de mínima). Los únicos que han podido pensar en una rebequita han sido los torrecillanos, con 17,7º pasadas las 8.00 horas. Pero el pensamiento se les ha derretido poco después.

Noche tropical, antesala de día sahariano. A la espera de cómo se comporte lorenzo en las próximas horas (los datos recopilados son hasta las 16.00 horas), los récords de temperatura de este viernes se estaban produciendo a primera hora de la tarde en La Rioja Alta, pero pronto tanto en el centro como en La Rioja Baja se han puesto a rebufo. En Haro, a las 15.30 horas, se alcanzaban los 39,7 grados, máximas seguidas muy de cerca por los 38,2 de Santo Domingo o los 37,6 de Nájera. Algo más tarde, el termómetro ha empezado a dar valores muy elevados en otras zonas de la región y varias localidades se han sumado al carro de los 39 grados de máxima. En Cervera se ha llegado a los 39,3 y en Logroño y Calahorra, a los 39 raspados.

Los datos de las estaciones de la Aemet ofrecen registros parecidos: 39,3 grados en Logroño y 38,3 en Alfaro, además de 37,6 en Nájera o 36 en Enciso. ¿Y en Anguiano-Valvanera? El que piense en buscar allí fresquito, que se abstenga: 34,8 grados a las 14.10 horas. Primer arreón muy caliente, pero se espera que vengan más en un fin de semana complicado por las altas temperaturas y en el que conviene ser muy prudente para evitar incendios.