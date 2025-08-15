La Rioja inicia el puente del quince de agosto con aviso naranja por calor, más intenso en La Ribera El mapa de la comunidad se tiñe de amarillo en la Ibérica y naranja en La Ribera del Ebro

La Rioja Viernes, 15 de agosto 2025, 16:17 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

La Rioja ha iniciado este viernes el puente del quince de agosto, festivo nacional en el que se celebra la Asunción de la Virgen, con aviso por calor, más intenso en la Ribera del Ebro.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que existe riesgo importante, lo que supone un nivel naranja, en La Ribera del Ebro de La Rioja, donde se espera una máxima de 39 grados. Este aviso comienza a las 13.00 horas de este 15 de agosto, y finaliza a las 20.59 horas.

Pero, además, en la Ibérica riojana, lugar donde el calor suele dar un respiro, se ha activado un aviso de nivel amarillo (el más bajo), ya que se esperan máximas de 34 grados.

Para el sábado, también hay aviso naranja desde las 13.00 y hasta las 21.00 por temperaturas que llegarán a los 40 grados. En puntos de la Ribera Baja, se pueden sobrepasar esos valores. La posibilidad de que este hecho suceda oscila entre el 40 y 4l 70 por ciento.

Ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología ha prolongado la ola de calor, que comenzó en España el domingo, 3 de agosto, hasta el lunes 18 de agosto, por lo que estos avisos podrían volver a activarse.

Hoy, siguiendo la información de este organismo, el ascenso de temperaturas será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico, con viento del sur, para descender notablemente el sábado.

Con ello, se espera que se alcancen los 38-39 ºC de forma generalizada en el Cantábrico, e incluso se superen los 40 ºC en algunos puntos.

En el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, se alcanzarán los 36-38 ºC, y se superarán los 39-40º C en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

Advierte de que el sábado y el domingo serán los días más cálidos, con temperaturas máximas que superarán de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, los 36-39 ºC, y los 40-42 ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. No se descartar que en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura se puedan alcanzar los 44 ºC.

El lunes, valores más propios de estas fechas

El escenario más probable indica que a partir del lunes 18 comenzaría un descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, finalizando así este episodio de ola de calor.

Este descenso se extendería durante los días siguientes al resto de la Península y Baleares, aunque con incertidumbre sobre su magnitud. El lunes se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas, especialmente en la mitad suroriental peninsular y Baleares, y es probable que se superen los 40-42 ºC. A partir del martes 19 es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas.

Las mínimas se mantendrán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana, con lo que no se bajará de 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Riesto para la salud

La AEMET ha recordado que el calor extremo (situación en la que está hoy, viernes, La Rioja) perjudica seriamente la salud. Las recomendaciones para la salud son: Beba agua con regularidad; Manténgase fresco; y Evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

Asadores y pirotecnia

El Gobierno de La Rioja ha recordado la prohibición del uso de asadores y pirotecnia durante los próximos días debido al riesgo extremo de incendios forestales.

El Ejecutivo ha ha pedido maximizar las medidas preventivas durante los próximos días ante la situación de alto riesgo de incendios forestales en nuestra Comunidad.

Entre otras, está prohibido el uso de asadores, la quema de restos vegetales y los fuegos artificiales y material pirotécnico en terrenos no urbanos.

A lo largo de la jornada de hoy, día 15, y durante los próximos 16 y 17 de agosto, la previsión es que muestra Comunidad alcance niveles de 'riesgo extremo' y 'riesgo muy alto' de incendi