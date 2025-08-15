Qué no puedes hacer esta ola de calor para evitar incendios Gobierno de La Rioja y Delegación de Gobierno recomiendan extremar las precauciones durante estas jornadas de ola de calor

Luchar contra el fuego es cosa de bomberos, agentes forestales, Protección Civil... y de todos. Cada uno puede aportar su granito de arena para que no se repitan las dantescas escenas que se están viviendo en media España y que hace solo unos días se vivieron, a pequeña pero dolorosa escala, en La Rioja.

Por esta razón, tanto desde el Gobierno de La Rioja como desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), a través de la Delegación del Gobierno, este viernes se han recordado aspectos básicos en materia de prevención.

En el caso del Ejecutivo regional, a través de una nota de prensa, ha reiterado «la prohibición del uso de asadores y pirotecnia durante los próximos días debido al riesgo extremo de incendios forestales». El texto explica que el Índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF) alerta de que La Rioja «alcanzará hasta el próximo domingo, 17 de agosto, niveles de «riesgo muy alto» y «riesgo extremo» por lo que se aconseja »limitar en la medida de lo posible todas las actividades que entrañen riesgo de ignición, especialmente en zonas de peligro de que un eventual incendio pueda alcanzar terreno forestal«.

Por su parte, el Cenem ha recomendado «extremar las medidas de seguridad en el uso y manejo (incluida su distribución y venta) de fuegos artificiales» en estos días, «valorando en cada caso la posibilidad de su suspensión, si las condiciones climatológicas y de riesgo de propagación de incendios en distintas zonas del territorio así lo aconsejan». E incide en que se limite «la autorización de espectáculos pirotécnicos en períodos declarados de alto o extremo riesgo de incendio forestal».

Cabe recordar que, en los próximos días, ese riesgo tiñe de morado (extremo) o rojo (muy alto) toda La Rioja y que hasta el domingo hay aviso naranja en la ribera por elevadas temperaturas y amarillo en la Ibérica.