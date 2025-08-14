El calor que obliga a vigilar el fuego

Víctor Soto Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 20:22 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Que las calles arden suele ser una metáfora. Pero que monte y bosque lo hagan es una triste y peligrosa realidad. Distintas zonas de España llevan días consumiéndose por los incendios y, el pasado martes aunque a menor escala, en La Rioja se vivieron situaciones de tensión y miedo con ocho fuegos activos en una jornada muy dura para los servicios de extinción.

Con lo pasado en la retina, es obligatorio mirar al futuro más inmediato y las previsiones meteorológicas resultan alarmantes. «No es normal este riesgo extremo en la segunda quincena de agosto», destaca el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi. Las altas temperaturas, especialmente en la ribera del Ebro, y el resto de factores ambientales obligan a tomar todas las precauciones posibles (ayer mismo se vivió otro conato en una zona agrícola de Azofra, con 800 metros cuadrados de matorral quemado). Y no solo se trata de prevenir, sino de cumplir, porque La Rioja cuenta con un sistema de riesgo de incendios en demasiadas ocasiones obviado por desconocimiento o, simplemente, por desidia.

El denominado Índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (Ipofig) pondera distintos valores para pintar de colores el peligro de un fuego. Un arcoiris que va desde el azul de riesgo muy bajo al púrpura del muy extremo. Y en La Rioja desde hoy y hasta el domingo primarán los rojos (riesgo muy alto) y los violetas (extremo).

Navarrete y Agoncillo han suspendido fuegos artificiales y el Gobierno ha recordado a todos los municipios la normativa

¿Qué significa para el día a día? Por ejemplo, aunque es de sobra conocido que de 1 de julio a 30 de octubre no se pueden usar asadores no homologados, tampoco los homologados (bajo techo, con matachispas en la chimenea y cerrados) se pueden emplear en riesgo extremo. Así que desde hoy y hasta el domingo, desde Foncea hasta Aguilar, por el valle y la sierra oriental riojana, su uso está prohibido.

Mientras, las labores agrícolas, especialmente las de cosecha y empacado, en La Rioja se podrán realizar con riesgo extremo, aunque con condiciones: estar localizable telefónicamente, llevar una cuba de más de 300 litros de agua y estar conectados al sistema de alerta agroforestal. No se pueden realizar con riesgo extremo, por ejemplo, trabajos de desbroce con maquinaria de corte metálico o de gasolina, ni se pueden quemar restos o rastrojos. En este caso, ni el sábado ni el domingo se podrán llevar a cabo en ningún punto de La Rioja.

Y en un fin de semana de fiestas, también hay que vigilar actos íntimamente relacionados con el fuego. Por ejemplo, la pirotecnia. Navarrete y Agoncillo ya han dado el paso de suspenderlos. Y el ejemplo debería cundir entre otros ayuntamientos, sobre todo si se sigue a pies juntillas la legislación: «Queda prohibido el uso de material pirotécnico en terrenos no urbanos situados en zonas con riesgo muy alto o superior». Es decir, en todos los municipios de La Rioja durante el sábado y el domingo. En el caso de que los fuegos se lancen en zonas urbanas «con posibilidad de alcanzar terreno no urbano» estarán prohibidos en municipios con riesgo extremo, durante este fin de semana. Solo se pueden lanzar en terrenos urbanos, sin peligro, y con autorización expresa.

En el Gobierno de La Rioja solo se ha recibido la notificación de suspensión de Navarrete y Agoncillo (donde se mantendrá el toro de fuego), pero ayer mismo se envió un «recordatorio de la normativa a todos aquellos que habían solicitado permiso para los días 15, 16 y 17 de agosto», explica Sáenz de Urturi. «Con riesgo extremo no se pueden tirar fuegos artificiales ni cohetes», recalca. El incumplimiento, además, «implica un expediente sancionador».

Más allá de la pirotecnia, las limitaciones también afectan a la circulación por terrenos forestales cuando exista riesgo extremo. En este caso, se prohíbe totalmente salvo para el acceso a núcleos habitados sin otra posibilidad de acceso.

La preocupación por las condiciones también ha hecho que los efectivos de Medio Natural se refuercen en las próximas jornadas «con más medios de reserva y también de vigilancia», explica Sáenz de Urturi. El martes, sumando todo el personal de Medio Natural, CEIS, Bomberos de Logroño y de Álava se rozó el centenar de activados y podría llegar a 170 con refuerzos de Tragsa y el Ministerio. «Pero fue una situación excepcional, porque ese efecto de simultaneidad, con tantos fuegos en distintos puntos, es inusual», analiza.

Bomberos de Logroño contará con una brigada de once personas de guardia 24 horas y, además, otros cinco uniformados localizados y operativos en menos de 15 minutos. El objetivo es que siempre haya en el parque ocho personas, por lo que también existe una lista de localización voluntaria de la que se tira si es necesario incrementar la plantilla.

Roturación profunda

Más allá de las dotaciones, claves para extinguir los incendios, o de la prevención, también resulta imprescindible evitar su generación. Tras los fuegos en zonas agrícolas de Fonzaleche y Gimileo, el Gobierno regional movió ayer ficha para atajar uno de los problemas que suma combustible en el campo: la presencia de rastrojos. «De forma excepcional y ante una situación de temperaturas extremas y alto riesgo de incendios, se autoriza la realización de labores agrarias de volteo del suelo para la campaña 2025», explica el Ejecutivo regional. Desde ayer, los agricultores que decidan roturar sus parcelas deberán comunicar con 15 días de antelación los trabajos.

Esta medida adelanta en 18 días el calendario previsto para que los profesionales del sector acogidos a la PAC puedan llevar a cabo estas tareas. La Consejería de Agricultura justifica que «la labor de enterrado de los restos de cosecha y cubierta vegetal de los barbechos en las parcelas agrícolas es aconsejable en estos momentos de elevado riesgo de incendios».

Ecologistas en Acción y Asaja chocan por la gestión en el campo La gestión de los incendios provocó ayer un choque entre Ecologistas en Acción y ARAG-Asaja. Los primeros acusaron al Gobierno regional de que los valores marcados por el Ipofig «califican el riesgo muy por debajo al proporcionado por Aemet» y de haber redactado un marco regional en el que «se bajan las exigencias y se realiza una regulación claramente sesgada a favorecer determinado tipo de actividades, incluidas aquellas donde se utilice maquinaria agrícola, aunque el riesgo sea muy extremo». Asaja replicó asegurando que «no hay un solo indicio de que los incendios se deban a trabajos agrícolas» y alabando a los agricultores, que «fueron los primeros en colaborar». Para la organización agraria, el problema radica en «la falta de aprovechamiento de los recursos de biomasa» y la «presión existente sobre la ganadería extensiva».

