Extinguido el incendio de Mansilla declarado el martes Bomberos y forestales tenían controlado el fuego, pero hasta el viernes no se ha dado por finiquitado

Viernes, 15 de agosto 2025

Declarado el martes, pero extinguido el viernes. El fuego que un rayo causó durante las tormentas del pasado martes en el paraje Calamantío de Mansilla de la Sierra ha sido oficialmente finiquitado este viernes. Aunque el trabajo inicial de bomberos y agentes forestales logró contener y controlar el fuego en pocas horas, quedaba mucho trabajo para llegar a la total extinción.

Con la presencia de medios aéreos y terrestres finalmente se ha dado por extinguido un fuego que al menos ha acabado con la diversidad de 48 hectáreas del paraje Calamantío de la localidad del Alto Najerilla.

Ese era el último de los fuegos que quedaban activos de los ocho que se declararon el martes en la comunidad y el más voraz. El propio martes fue extinguido el de Gimileo y el miércoles, tras una leve reactivación en un pinar, fue extinguido el de Fonzaleche.

Esta noticia llega en una jornada que, de nuevo, estará marcada por el calor, al igual que las próximas, durante las que el riesgo de incendio en la comunidad es extremo (en la ribera del Ebro y las sierras orientales) o muy alto (en Cameros y la Demanda). Toca extremar las precauciones para evitar que se produzcan más fuegos, en un verano que está resultando especialmente dramático en distintas zonas de España.