«Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»

Siempre existen reivindicaciones cuando un curso comienza. Algunas son nuevas, pero en su mayoría se repiten año tras año, como la tardía incorporación ... de los interinos a sus puestos. Una circunstancia que, según los sindicatos, complica «mucho» la organización previa al comienzo de las clases.

Este lunes se le preguntó por esa cuestión a Alberto Galiana, quien defendió que se trata de un 'modus operandi' similar al de otras comunidades autónomas, así como parecido al que se ha llevado a cabo otros años en La Rioja. Así lo expuso antes de asegurar que, en su opinión, está habiendo «una gran solvencia» este año en lo que a la incorporación de los profesionales se refiere.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR), sin embargo, no se comparte esa opinión. «Nos gustaría que los centros contaran, organizativamente, con todo el profesorado con el tiempo suficiente previo a la incorporación del alumnado para desarrollar su labor», sentencia David Calvo, secretario de Educación de la organización. «Son muchos los profesores que hoy (por el lunes) van a conocer qué destino van a tener y eso es un problemón», añade.

«Exigimos a la Consejería de Educación que se agilice el sistema de sustituciones y la estabilización de plantillas» Gustavo Navas ANPE

«Nos gustaría que los centros contaran con todo el profesorado antes de la incorporación del alumnado» David Calvo STAR

«El llamamiento a los docentes en septiembre debería hacerse antes; tal y como está, es un inconveniente para todos» Alba Sáenz CSIF

«Se trata de un problema muy grave porque muchos profesores van a llegar sin saber qué tienen que dar en clase» Jorge Azón Plataforma de Interinos

Desde ANPE, por su parte, creen que hubiera sido más positivo que todos los docentes se hubieran incorporado el 1 de septiembre. «Hay que hacerlo con más antelación porque no es procedente que se haga mañana (por hoy)», lamenta Gustavo Navas, quien tiene clara cuál es la principal petición para este curso. «Exigimos a la Consejería que se agilice el sistema de sustituciones y la estabilización de plantillas», sintetiza el presidente del sindicato, quien enumera algunas otras de las reivindicaciones del sector: desde avanzar en las condiciones de los puestos itinerantes, la mejora de las condiciones laborales en general y en los puestos de responsabilidad en particular, la eliminación de la tasa de reposición, la bajada de ratios o el impulso de la Formación Profesional en la escuela pública, entre otros aspectos.

«Absoluta improvisación»

Esta situación con los interinos se califica desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en La Rioja (STE-Rioja) de una «absoluta improvisación» por parte de la Consejería. Para paliarlo, desde el CSIF se pide que el primer llamamiento de docentes en septiembre se adelante y no generar así una situación como la de este año. «Es un inconveniente para todos», remarca Alba Sáenz, delegada de Enseñanza del sindicato, quien avisa también de que hay aulas que empezarán sin docentes. De igual modo, solicita que las jornadas parciales sean voluntarias, entre otros puntos.

En una línea similar se manifiesta Pedro Antolín, quien incide en que hay que contratar antes a los interinos. «Al menos con dos días de antelación para saber a qué grupos van a dar clases, qué asignaturas van a tener... Es algo lógico», sentencia para hacer referencia después a aspectos como el mimo para la escuela pública o la modificación de la orden de los interinos.

Esas reivindicaciones, «de toda la vida», son similares a las que se acuñan desde UGT. «Empezamos un curso más con muchísimas cuestiones pendientes, la mayoría de gran calado», avisa Carmen Fernández. La secretaria de Enseñanza del sindicato indica que, además de la tardía incorporación de los interinos, hay más temas que se deberían abordar, como la necesidad de más especialistas en materias como orientación, pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, la «necesaria» bajada de las ratios, el exceso de horas lectivas de los maestros o la baja remuneración de su trabajo, además de una orden de interinos para luchar contra la temporalidad. «Que se mantiene en torno al 30%», apunta Fernández. «Es necesario sentarnos a hablar con la Consejería», añade.

Todos coinciden, por lo tanto, en que los interinos representan uno de los colectivos más perjudicados por el actual sistema educativo riojano. Su presidente, Jorge Azón, se queja de que «todos los años pasa lo mismo» y lo achaca a una «mala gestión» de lo público. «Es un desastre; se trata de un problema muy grave porque muchos profesores van a llegar a clase sin saber qué tienen que dar», expone. «No por su culpa, sino por la organización de los recursos humanos que hace la Consejería», añade. «La cosa no mejora, va cada año a peor; no se cuida a los docentes y estos no solo no llegan a tiempo, sino que va a haber muchos puestos en los que mañana (por hoy) no va a haber profesor», concluye.