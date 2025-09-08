LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Convocatoria de oposiciones a maestro en Logroño, en una imagen de archivo. MIGUEL HERREROS

«Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»

Los sindicatos advierten de las dificultades organizativas que provoca que unos 500 profesores se sumen a los centros el mismo día del inicio de las clases

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:48

Siempre existen reivindicaciones cuando un curso comienza. Algunas son nuevas, pero en su mayoría se repiten año tras año, como la tardía incorporación ... de los interinos a sus puestos. Una circunstancia que, según los sindicatos, complica «mucho» la organización previa al comienzo de las clases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Innovación amparada en tradición
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  8. 8

    La SDL encandila en su estreno
  9. 9

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  10. 10 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»

«Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»