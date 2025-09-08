El nuevo curso arranca este martes en La Rioja con menos alumnos en Infantil y Primaria y un interés creciente por la FP

La vuelta al cole ya está aquí. Tras más de dos meses de vacaciones, 51.300 alumnos riojanos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ... ESO, Bacjillerato y Formación Profesional regresan este martes a las aulas. También lo hacen más de 6.000 docentes, de los que aproximadamente 500, según el dato proporcionado por el consejero de Educación, son interinos que se incorporarán a sus respectivos centros el mismo día que los estudiantes.

Alberto Galiana ha hecho balance de esta vuelta a las aulas y ha comenzado con los números. Unas cifras que señalan que hablan de una cantidad «muy similar» de estudiantes a la del curso anterior, aunque se aprecian leves decrecimientos tanto en Educación Infantil y Primaria. El descenso en Infantil se sitúa en torno al 2,53%, mientras que en Primaria se queda en 1,17%. Se eleva, por el contrario, el número de alumnos en Educación Secundaria Obligatoria, mientras se constata un interés creciente por los estudios de Formación Profesional. A 1 de septiembre (la cifra cambiará con el paso de los días) había 8.719 estudiantes apuntados a esas enseñanzas, un 1,4% más que en la misma fecha de 2024. Desde la Consejería, mientras, se confía en superar los 9.000 alumnos de FP con las inscripciones que se vayan formalizando en las próximas fechas.

En cuanto a los docentes, también a 1 de septiembre se contabilizaban 6.156 profesores para este curso, 4.715 de la red pública y 1.441 de la concertada. «Es un dato que sufre variaciones a lo largo el curso», ha recalcado Galiana, quien también ha hecho referencia a un asunto muy criticado por los sindicatos en los últimos días: que muchos interinos se vayan a incorporar a sus respectivos claustros el mismo día que lo hagan los alumnos. En concreto, el consejero de Educación ha cifrado en 500 las personas que se encuentran en esa situación antes de responder a las críticas sindicales. «Todo se puede estudiar, si bien es cierto que es un 'modus operandi' similar al de otras comunidades autónomas y similar también al que se ha llevado a cabo en cursos anteriores», ha especificado. «Es necesario que los equipos directivos de los centros cuenten con unos días para evaluar cuáles son las necesidades adicionales», ha expuesto antes de concluir que «estamos asistiendo a un inicio de curso con una gran solvencia en lo que se refiere a la incorporación de plantillas en general».

Preguntado si, como ocurrió el año pasado, quedan muchas plazas de profesores por cubrir, Galiana ha asegurado que aún es pronto para hacer una valoración, pero se estima que esa cifra de vacantes «se reducirá notablemente» con respecto al curso anterior. «Se ha hecho un esfuerzo muy importante y uno de los motivos por los que se ha reducido ese número reside en la convocatoria de oposiciones», ha expuesto el consejero, quien ha asegurado que esas oposiciones han permitido, entre otros beneficios, renovar las listas de interinos. «Uno de los problemas que había es que a veces no estaban actualizadas», ha recalcado.

Aparte de las cifras, Galiana también ha hecho referencia a dos de las grandes novedades de este curso, que toman forma de decreto. Por un lado, se encuentra el nuevo decreto de convivencia. «Que pone énfasis en el diálogo, pero también en un fortalecimiento de la autoridad del docente, garantizando con ello una correcta convivencia escolar», ha remarcado el consejero del ramo. Por otra parte, entra el vigor el decreto que modificó los currículos de Secundaria y Bachillerato y, por lo tanto, en este curso los estudiantes de la ESO contarán con más horas lectivas de Lengua y Matemáticas. «En todos los cursos, Lengua y Matemáticas se cursarán durante cuatro horas semanales», se ha recordado. También se implantan como optativa talleres de Lengua y Matemáticas, mientras que a tercero de la ESO se suma la asignatura de Constitución y Unión Europea, también como optativa.

En lo referente a insfraestructuras, Galiana ha incidido «en las dos grandes actuaciones» que se han convertido en realidad en este curso. Por un lado, el nuevo colegio de Rincón de Soto (CEIP Entresotos) (donde acudirá la Reina el próximo viernes para inaugurar el curso) y donde acudirán 300 alumnos. Por otra parte, la unificación de edificios en Santo Domingo de la Calzada. «Se ha hecho un edificio para Educación Infantil que va a permitir que los alumnos que estaban en la plaza de España estén unidos a los de Primaria», ha explicado el consejero, quien ha incidido en que también se han acometido un centenar de obras pequeñas y medianas por valor de 4 millones de euros «a lo largo y ancho de toda la geografía riojana». Para el primer trimestre de 2026, por su parte, se espera que esté completada la escuela infantil de Aldeanueva de Ebro, así como el comienzo de las obras en los colegios de Agoncillo y Pradejón.

Galiana, por último, se ha referido a «la red de ayudas y subvenciones» para garantizar un inicio de curso «más llevadero» para las familias. Ha citado por ejemplo el sistema de gratuidad de libros de texto, en el que se va a invertir un millón y medio de euros para beneficiar a 27.580 estudiantes, o las ayudas al transporte para 2.900 escolares.

Junto a Galiana ha intervenido Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, quien ha afirmado que «la competencia digital docentes es un eje fundamental», por lo que se seguirán ofertando cursos al respecto. También ha hecho referencia a programas como Código Escuela 4.0 (que dota de equipamiento, programación y domótica a los centros públicos), los de refuerzo de competencia lectora y matemática (para los que se destinarán 2,7 millones de euros) o la participación en proyectos de internacionalización de la educación, como Eramus+, eTwinning y Escuelas Embajadoras. Al respecto, ha recordado que La Rioja cuenta con 33 centros bilingües, 17 en Infantil y Primaria y 16 en ESO y Bachillerato.

Por último Fernández ha recordado que la FP riojana incluye 102 ciclos formativos pertenecientes a 23 familias profesionales y que este curso se han sumado nueve ciclos de grado básico, grado medio o grado superior y dos cursos de especialización.