Imagen de archivo de un colegio de Logroño.

El nuevo curso arranca este martes en La Rioja con menos alumnos en Infantil y Primaria y un interés creciente por la FP

La actividad escolar se inicia con 51.300 estudiantes y más de 6.000 profesores, de los que unos 500 se incorporan a sus centros el mismo día que las clases comienzan

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:45

La vuelta al cole ya está aquí. Tras más de dos meses de vacaciones, 51.300 alumnos riojanos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ... ESO, Bacjillerato y Formación Profesional regresan este martes a las aulas. También lo hacen más de 6.000 docentes, de los que aproximadamente 500, según el dato proporcionado por el consejero de Educación, son interinos que se incorporarán a sus respectivos centros el mismo día que los estudiantes.

