Las claves del inicio de curso en La Rioja

Una de las novedades que presenta el curso 2025-2026 es la implantación del nuevo decreto de Convivencia. «Está basado en la responsabilidad compartida y ... en un modelo integrado de convivencia escolar que reconoce al docente como autoridad pública», se indicó ayer desde la Consejería. Más horas de Lengua y Matemáticas

Este curso entra en vigor la modificación de los currículos de ESO y Bachillerato. Estos, además de otorgar «mayor autonomía» a los centros, refuerzan los estudios de dos materias:Lengua y Matemáticas. Así, en todos los cursos de la ESO habrá cuatro horas dedicadas a cada una de esas materias.Nuevas infraestructuras escolares en la región

Además del colegio en Rincón de Soto y la unificación en Santo Domingo, se han emprendido un centenar de «obras medianas y pequeñas». Para el primer trimestre de 2026 se espera que esté acabada la escuela de Aldeanueva y se avance con los nuevos centros en Agoncillo y Pradejón.Ayudas para las familias riojanas

Alberto Galiana hizo ayer referencia a las cuantías de diversas ayudas: gratuidad de los libros (1,5 millones para 27.850 estudiantes);transporte (3,9 millones para 2.900 escolares);comedor (3,1 millones); o bono infantil de 0 a 3 años (11,9 millones para que esa educación sea gratuita).Mayor oferta de grados en FP

La oferta de Formación Profesional en La Rioja para este curso incluye 102 ciclos formativos pertenecientes a 23 familias profesionales: 18 de grado básico, 31 de medio, 43 de superior y diez cursos de especialización. Se suman este curso nueve ciclos y dos cursos de especialización.

En trámite una orden para la escuela rural

En trámite una orden para la escuela rural Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, reveló ayer que se encuentra en fase de información pública una orden para regular distintos aspectos en los centros rurales agrupados, «con la intención de mejorar la estabilidad del profesorado y su organización».