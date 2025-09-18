LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concepción Arruga, nuevo miembro del Consejo Consultivo Justo Rodríguez

Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

El Parlamento completa por mayoría la composición del máximo órgano asesor de la comunidad autónoma

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:05

El Parlamento, en su sesión plenaria de esta mañana, ha cubierto las dos vacantes que existían en el Consejo Consultivo de La Rioja, el máximo ... órgano asesor de la comunidad autónoma. Los diputados tenían que encontrar a los sucesores de Amelia Pascual y Enrique de la Iglesia, cuyos mandatos ya habían caducado.

