Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

El Parlamento, en su sesión plenaria de esta mañana, ha cubierto las dos vacantes que existían en el Consejo Consultivo de La Rioja, el máximo ... órgano asesor de la comunidad autónoma. Los diputados tenían que encontrar a los sucesores de Amelia Pascual y Enrique de la Iglesia, cuyos mandatos ya habían caducado.

Como los cuatro grupos parlamentarios no han alcanzado un consenso sobre los nombres, se ha procedido a realizar una votación nominal y secreta, con papeletas y urna, para escoger a los futuros integrantes del Consejo. Los dos elegidos tuvieron 19 votos a favor y el resto, en blanco. De esta manera, Concepción Arruga y Adolfo Alonso de Leonardo-Conde han sido elegidos nuevos vocales del órgano que preside José Ignacio Pérez Sáenz.

Ambos son juristas. Adolfo Alonso de Leonardo-Conde es abogado y Concepción Arruga, doctora en Derecho y profesora de la UR, acumula además una larga carrera política, ya que ha sido diputada del Partido Popular y consejera de Administración Pública y Hacienda durante el gobierno de Pedro Sanz.

La función principal del Consejo Consultivo es, según la ley de su constitución, «velar, en el ámbito competencial riojano, por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de La Rioja y del resto del ordenamiento jurídico». Sus dictámenes no tienen fuerza ejecutiva, pero suponen un apoyo a las demás instituciones de la comunidad. De sus cinco miembros, nombrados para cinco años, tres son designados a propuesta del Parlamento y los otros dos, a iniciativa del Gobierno. Junto con José Ignacio Pérez Sáenz (presidente) y con los dos consejeros recién nombrados, Ana Reboiro y Belén Revilla completan el Consejo.