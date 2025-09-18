Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU) «Más vale parecer tonta que abrir la boca y despejar las dudas», le había espetado el diputado de ultraderecha

Pío García Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

En un pleno lleno de asuntos espinosos, la temperatura ha rebasado el límite de la ebullición con la primera intervención del diputado de Vox Héctor Alacid, que subió al estrado para responder a una moción de IU en la que pedía declarar La Rioja como «región acogedora» de niños, niñas y adolescentes migrantes. Alacid le ha espetado: «Más vale parecer tonta que abrir la boca y despejar las dudas. Dice usted una tontería tras otra, señora Moreno».

La aludida salió del hemiciclo y le reprochó: «Es usted un maleducado», a lo que Alacid replicó llamándole con desprecio «progre». La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, ha pedido «evitar las faltas de respeto directas». Al acabar Alacid su intervención, en la que todavía deslizó una declaración más sorprendente («tener un DNI español no le convierte a alguien en español»), Moreno pidió la palabra para pedir el amparo de la Cámara ante el insulto de Alacid.

La presidenta ha ofrecido entonces al interpelado la posibilidad de retirar el insulto, pero el diputado de Vox se ha negado por entender que solo había dicho «una frase popular» y no una descalificación directa. Fernández no le ha dado crédito y ha ordenado retirar esa palabra del Diario de Sesiones. «Esta Presidencia es defensora de la libertad de la expresión, pero llamar 'tonta' a una diputada excede ese derecho», zanjó.