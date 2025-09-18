LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pleno del Parlamento, este jueves. Justo Rodríguez

El consejero de Hacienda dice que La Rioja no aceptará la quita de deuda «mientras sea la región peor parada»

El PSOE le conmina a aceptar una condonación que permitirá «disponer de más recursos»

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:17

Está claro que al Gobierno de La Rioja no le gusta la propuesta de quita de deuda realizada por el Ejecutivo central; lo que no ... está tan claro es si, a la hora de la verdad, se beneficiará de ella o renunciará siquiera a la condonación. Es este un juego de palabras, declaraciones y medias declaraciones. Hay algo engañoso en la rotundidad con la que esta mañana se ha expresado el consejero de Hacienda a preguntas del PSOE. «No aceptaremos esta propuesta mientras seamos los peor tratados», ha advertido. Sin embargo, por declaraciones anteriores del presidente Capellán, da la impresión de que esa «no aceptación» no tiene por qué significar que, llegado el momento, se renuncie a la quita.

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  9. 9 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  10. 10

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»

