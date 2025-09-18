El consejero de Hacienda dice que La Rioja no aceptará la quita de deuda «mientras sea la región peor parada»

Está claro que al Gobierno de La Rioja no le gusta la propuesta de quita de deuda realizada por el Ejecutivo central; lo que no ... está tan claro es si, a la hora de la verdad, se beneficiará de ella o renunciará siquiera a la condonación. Es este un juego de palabras, declaraciones y medias declaraciones. Hay algo engañoso en la rotundidad con la que esta mañana se ha expresado el consejero de Hacienda a preguntas del PSOE. «No aceptaremos esta propuesta mientras seamos los peor tratados», ha advertido. Sin embargo, por declaraciones anteriores del presidente Capellán, da la impresión de que esa «no aceptación» no tiene por qué significar que, llegado el momento, se renuncie a la quita.

«Quedan todavía meses», ha puntualizado el consejero, Alfonso Domínguez. «Tiempo más que suficiente para que esta propuesta se modifique». El titular de Hacienda respondía así a un pregunta del diputado socialista José Ángel Lacalzada, que se hacía portavoz de una duda general: «Esta medida beneficia a nuestra comunidad porque va a suponer un ahorro importante de intereses y permite que La Rioja mejore su posición financiera y pueda disponer de más recursos. Menos deuda es más futuro. Pero todavía no tenemos claro la posición de Capellán. ¿Se va a poner de lado de los intereses de los riojanos o de los intereses partidistas del PP? En Génova le dicen que no lo acepte; pero los socialistas tenemos claro que es beneficioso para La Rioja, con unos requisitos claros e iguales para todos».

Según la extensión a toda España del pacto que alcanzó el Gobierno central con Esquerra, a La Rioja le iba a corresponder una quita de deuda de 448 millones de euros. El consejero de Hacienda considera que la comunidad autónoma se convierte en la peor tratada en términos de deuda por habitante (1.369 euros por riojano; 2.200 euros por catalán) y también en función de su PIB. Domínguez reclamó el apoyo del PSOE riojano para exigir a Moncloa una mejora de la posición de La Rioja. El diputado Lacalzada le ha recordado, sin embargo, que en términos de euros por habitante, La Rioja ha sido «una de las más beneficiadas» en su financiación y le reclamó «coherencia». «Usted baja los impuestos y pide más dinero a Madrid», le ha reprochado. El consejero le ha replicado que, con menos impuestos, se ha recaudado más que con el anterior Gobierno.