Casi 50.000 familias riojanas no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada en verano

Es el capítulo oculto de la batalla contra la pobreza energética. Mientras el impacto del frío en los hogares más vulnerables cuenta con estadísticas oficiales, ... informes y estudios y, lo que es más importante, con subvenciones, ayudas y estrategias políticas de apoyo, las altas temperaturas han sido, de momento, excluidas de la ecuación. El cambio climático, con sus cada vez más tempranas, frecuentes y duraderas olas de calor extremo, han demostrado que los excesos térmicos tienen mayor incidencia sobre la salud de una población cada vez más envejecida, muy por encima de la de las caídas invernales en los termómetros.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ultima, para su presentación antes de final de año, del borrador de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, un plan para el futuro inmediato en el que diversas voces expertas han urgido a aprovechar la actualización normativa para incorporar la 'pobreza energética' provocada por el calor dentro de la nueva redacción y equipararla a la del frío.

No será fácil. De hecho, España carece de una radiografía oficial de la situación presente. Para intuir la dimensión del problema solo existe el puñado de datos oficiales que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyó por primera vez en su estudio de condiciones de vida de 2023, unas estimaciones que ponen sobre la mesa un diagnóstico sorprendente: el porcentaje de hogares españoles que viven una situación de pobreza energética para hacer frente al calor extremo asciende al 33% (algo más de 16 millones de personas), 6,1 puntos por encima del 27,5% de familias que no pueden permitirse una temperatura adecuada en invierno, casi 13,5 millones de españoles.

Entre los más afectados

En cuanto a La Rioja, la pobreza térmica estival supera incluso al dato medio nacional. En el mismo estudio del INE se eleva al 35,9% (unas 48.979 viviendas familiares) la tasa de hogares de la región que no pueden mantener en los meses más cálidos una temperatura de confort y segura frente al 21,1% (28.700 familias) que pasan frío en invierno.

El porcentaje de hogares riojanos que sufren los rigores térmicos habituales entre mediados de junio y septiembre figura, de hecho, entre los más altos del país, en concreto tras Murcia (46,6%), Madrid (37,7%), Andalucía (37,1%), Cataluña (36,5%), Aragón (36,3%) y Extremadura (36,0%), en un ranking que cierran tres comunidades del norte Galicia (19,7%), Cantabria (19,6%) y Asturias (16,7%).

En la estadística también se recoge la problemática por tamaño del hogar y en La Rioja los que más sufren las altas temperaturas son las familias más numerosas, con el 38,9% (29,9% en los meses de invierno) de los hogares de 5 o más miembros, seguido del 34,9% de las viviendas unipersonales (que también se reduce al 30,5% en la estación fría). Por edades, el impacto de los excesos en los termómetros se reduce conforme aumentan los años, con mayor afección en los jóvenes: el 42,0% entre los de 16 a 29 años, el 34,9% de 30 a 44, el 34,2% de 45 a 64 y el 31,3 en los mayores de 65.

Además de las habituales dificultades para destinar partidas importantes a la instalación de dispositivos y aparatos que contribuyan a mantener una temperatura adecuada en los hogares, hay otra variable que incide en el aumento de los riesgos y que tiene que ver con la edad de la edificación, ya que se estima que la mitad de las viviendas de la región fueron construidas antes de 1981, sin los criterios de aislamiento térmico implantados desde entonces, lo que garantiza una autopista de entrada tanto al frío como al calor. Según el estudio del INE, con solo el 14,7% de los hogares riojanos que han optado por mejorar su aislamiento o el sistema de calefacción, se estima que el 65,9% de residencias familiares que no han hecho reforma no pueden permitirse una temperatura adecuada en la estación fría (19,4% en la época veraniega).