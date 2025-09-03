LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gato descansa en una vivienda recostado junto a un ventilador de aire eléctrico. L. R.

Casi 50.000 familias riojanas no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada en verano

La pobreza energética estival, más invisible, afecta al 35,9% de los hogares de la región, 14,8 puntos más que la de los meses de frío

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:30

Es el capítulo oculto de la batalla contra la pobreza energética. Mientras el impacto del frío en los hogares más vulnerables cuenta con estadísticas oficiales, ... informes y estudios y, lo que es más importante, con subvenciones, ayudas y estrategias políticas de apoyo, las altas temperaturas han sido, de momento, excluidas de la ecuación. El cambio climático, con sus cada vez más tempranas, frecuentes y duraderas olas de calor extremo, han demostrado que los excesos térmicos tienen mayor incidencia sobre la salud de una población cada vez más envejecida, muy por encima de la de las caídas invernales en los termómetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  3. 3 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  4. 4

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  5. 5 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  6. 6

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  7. 7

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  10. 10 Resonancia Magnética Nuclear, herramienta contra el fraude

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Casi 50.000 familias riojanas no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada en verano

Casi 50.000 familias riojanas no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada en verano