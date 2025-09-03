LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una pareja bebe agua en Portales durante la ola de calor de agosto . J. R.

El calor ha provocado ya 37 muertes en La Rioja este verano frente a solo las 8 del frío invernal

La mortalidad por calor ha supuesto un 362,4% más que la achacada al frío registrado entre diciembre de 2024 y marzo de este 2025

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:27

Sudor, incomodidad, agobio, hartazgo... El calor extremo, cada vez más presente en nuestras vidas, puede ser, además de agotador, un severo problema de salud ... pública. El impacto de los excesos térmicos está acreditado desde hace años y sus consecuencias, en mas ocasiones de las que se intuía, pueden ser letales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

