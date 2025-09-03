El calor ha provocado ya 37 muertes en La Rioja este verano frente a solo las 8 del frío invernal

Sudor, incomodidad, agobio, hartazgo... El calor extremo, cada vez más presente en nuestras vidas, puede ser, además de agotador, un severo problema de salud ... pública. El impacto de los excesos térmicos está acreditado desde hace años y sus consecuencias, en mas ocasiones de las que se intuía, pueden ser letales.

Así lo acreditan desde hace una década las estimaciones que elabora a diario el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que desde 2015 empezó a incluir en sus registros el capítulo de decesos atribuibles a la temperatura.

La estación estival aún vigente alcanza ya cifras dramáticas, a nivel nacional aunque también en territorio riojano. Según las estadísticas actuales 37 personas han fallecido en la comunidad este verano por los repuntes térmicos extremos propiciados por las olas de calor –7 en junio, 11 en julio y 19 en agosto–, un dato que casi quintuplica a las 8 víctimas mortales que el Momo atribuyó a las bajas temperaturas en la región durante el último invierno. Es decir, la mortalidad por calor ha supuesto un 362,4% más que la achacada al frío registrado entre diciembre de 2024 y marzo de este 2025.

El perfil mayoritario de las muertes por calor en la región este verano es el de una riojana de edad avanzada. De hecho, de los 37 fallecidos, 26 eran mujeres y 11 hombres. Todas las víctimas mortales excepto una eran mayores de 65 años y 30 de ellas, además, superaban los 85. De las muertes por frío del pasado, invierno los 8 (4 hombres y 4 mujeres) superaban los 65 años y 5 de ellos los 85.

De momento, la estación estival de este 2025 es la tercera más trágica en dichas estadísticas de la década, igualada, por ahora, con el verano de 2023 (37 fallecidos). El más dramático en la región fue el de 2022, con medio centenar de decesos estimados, seguido del pasado 2024, cuando los registros atribuyeron a los excesos térmicos la muerte de 40 personas en la comunidad. En 2021 fueron 23, en el de la pandemia, 2020, se contabilizaron solo 10, y en el año precovid, 2019, otros 29. En los cuatro anteriores la contabilidad refleja 5, 7, 12 y 8, respectivamente.

A nivel nacional, la cifra de fallecidos estimada por calor asciende en esta estación estival a 3.663, con 14 de ellos en mayo, 407 en junio, 1.060 en julio, 2.182 en agosto y 7 más en el recién estrenado septiembre, lo que supone un 60,37% más que los decesos atribuibles a las bajas temperaturas del último invierno en España, 2.284 en el último invierno (521 en diciembre, 1.333 en enero, 323 en febrero y 107 en marzo).