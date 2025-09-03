LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una pareja bebe agua en Portales durante la ola de calor del pasado mes de agosto. Justo Rodríguez

Agosto, pese a los diez días de ola de calor en la región, no entrará en el ránking de los más cálidos

El pasado mes, que acumuló 11 días con las máximas por encima del umbral de riesgo, registra una temperatura media de 24,3 grados 1,2 por encima de la histórica

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:27

Apuntaba hechuras para encaramarse al podium de los meses tórridos del cambio climático, pero se desinfló en la segunda quincena. Afortunadamente para la mayoría de ... los riojanos, hastiados tras una ola de calor que se prolongó durante casi semana y media.

