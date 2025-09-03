Agosto, pese a los diez días de ola de calor en la región, no entrará en el ránking de los más cálidos

Apuntaba hechuras para encaramarse al podium de los meses tórridos del cambio climático, pero se desinfló en la segunda quincena. Afortunadamente para la mayoría de ... los riojanos, hastiados tras una ola de calor que se prolongó durante casi semana y media.

El recién concluido agosto ha cerrado con una temperatura media de 24,3 grados, lo que supone una anomalía de 1,2 sobre los 23,1 que los registros de la Aemet en su estación de Logroño-Agoncillo conceden en el histórico a este mes. La media de las máximas se ubicó en 32,5, 4,4 por encima de lo esperado (28,1) y las de las mínimas en 16,0, solo 0,4 sobre lo habitual (15,6 grados). Con esa temperatura media de 24,3 agosto de 2925 queda muy lejos del récord marcado por este mes en 2003, con 26,2. De hecho tampoco la estadística presente supera a las de los dos agostos anteriores, el del pasado año con 25,0 y el de 2023 con 25,5 grados, el tercero más cálido de la serie histórica tras el de 1991, cuando el mercurio en 2,4 la temperatura media histórica.

El mes de agosto de este año presentó dos caras rotundamente distintas. En el arranque las temperaturas empezaron a subir de forma intensa para poner en marcha una ola de calor que empezó a notarse a partir del día 7 y se prolongó hasta el 17. Hasta entonces hubo 11 jornadas en las que los termómetros rebasaron el umbral de riesgo, señalado en 34,5 grados para la estación ubicada en el aeropuerto y todo el entorno de la capital riojano. El pico más alto se alcanzó el día 11, cuando el mercurio ascendió hasta los 41,3 grados (el récord sigue en poder del 24 de agosto de 2023, con 43,3 grados).

La estación también superó los 40 los días 16 y 17, con 40,7 y 40,3, respectivamente, para al día siguiente registrar un desplome térmico que dejó la máxima en solo 27,7 grados, 12,6 grados menos en apenas 24 horas. Desde ese día y hasta su despedida la no se alcanzaron ya los 33 grados, con mínimas incluso bajas –11,5 el día 23, 11,8 el día 28 y 10,7 en la madrugada posterior–.

41,3 grados fue el récord de temperatura en agosto pasado (día 11) en la estación de la Aemet en Logroño-Agoncillo. El pico máximo sigue en los 43,3 del 24 de agosto de 2023.

2,8 litros por metro cuadrado de lluvias ha dejado agosto en la estación oficial situada por la Agencia Estatal de Meteorología junto al aeropuerto riojano, 18,2 por debajo de los 21 habituales en dicho mes.

Habrá que esperar al balance oficial de la Aemet cuando con concluya el verano el lunes 22 de septiembre para colocarle su etiqueta definitiva, que no será la de extremadamente cálido, porque lo sucedido en agosto casi calca lo que se registró en la comunidad en julio, que se estrenó también tórrido por el impacto de la primera ola de calor estival en La Rioja iniciada en el adiós de junio, pero cerró con una temperatura media de 23,1 grados y una anomalía de solo 0,3 respecto a la media histórica, fijada en 22,8. Fue el julio menos cálido de la última década.

En cuanto a precipitaciones, tras los 27 litros por metro cuadrado de julio, agosto ha sido aún menos generosos, solo 2,8 litros –0,6 el día 11, 1 el 24 y 1,1 el 321– 18,2 por debajo de los 21 habituales en dicho mes en Agoncillo.