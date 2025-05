Cantabria eleva la puja por los médicos hasta los 61.000 euros anuales brutos

.El futuro de Atención Primaria está en juego por el déficit de su pilar angular, los profesionales. Las comunidades autónomas han desplegado sus tenderetes ... en el gran bazar en el que, si nadie lo remedia, se va a convertir la batalla por retener a sus médicos y por atraer a los que concluyen su formación MIR en su región u otras. La subasta acelera y la última en presentar su puja ha sido Cantabria, el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que acaba de lanzar su caña con un cebo atractivo a sus Médicos Internos Residentes de último año de 61.000 euros anuales de sueldo bruto anual (guardias y complementos extras aparte) y un contrato de tres ejercicios, un salario base que supera en casi 15.000 a los de las tablas salariales del Seris.

El Ejecutivo cántabro sigue la senda ya emprendida por otras comunidades, entre otras, la vecina vasca, que justo antes de Semana Santa lanzó un poderoso guiño a sus profesionales y a los de las regiones limítrofes con sueldos base de 56.629 euros anuales, al margen de diversos complementos salariales, contratos de un mínimo de tres años de duración, oferta pública de empleo sin examen (con concurso de méritos) de plazas de difícil cobertura y la garantía de derechos laborales similares a los que ya disfrutan los médicos con plaza en propiedad, como los 28 días laborables de vacaciones o los 6 de asuntos propios, además de otras mejoras en favor de la conciliación.

Casi todos se mueven: Madrid baraja 56.600 euros de sueldo base al año, contrato indefinido y facilidades para investigar; Galicia, 55.000; Asturias ha anunciado un complemento específico de 6.000 euros el primer año, 7.200 el segundo y 8.400 al tercero como incentivos ligados a las plazas de difícil cobertura y mayor flexibilidad horaria...

A La Rioja, que implementó el pasado año un plan de fidelización de talento, no le fue mal: el 84,2% de los residentes formados en la región en Medicina Familiar y Comunitaria optaron por quedarse a trabajar en el Seris y, además, se incorporaron otros diez profesionales procedentes de otras comunidades autónomas.

Acabar con los parches

Pero para este año la batalla se antoja más dura. Un escenario que no gusta a los propios profesionales. «El problema estructural de la escasez de médicos está provocando una pugna por cubrir las necesidades de cada comunidad autónoma aumentando los incentivos económicos que buscan atraer el bien preciado que es el médico. Esto crea una situación injusta porque no todas las comunidades pueden competir de la misma manera y, sin embargo, la sociedad debe ser atendida con igualdad», advierte la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, Inmaculado Martínez Torre, quien defiende que «tenemos que afrontar este problema desde la globalidad y debe liderarlo el Sistema Nacional de Salud, garantizando unas buenas condiciones laborales, económicas y de conciliación del colectivo médico de todo el país».

«Se crea una situación injusta y hay que afrontar el problema desde la globalidad y liderado por el Sistema Nacional de Salud» Inmaculada Martínez Torre Colegio de Médicos de La Rioja

«O Salud se pone las pilas o corre el riesgo de quedarse sin médicos. Hay gente muy pasada de horas y aunque se las pagues bien van a claudicar» Miren Romero Sindicato Médico (CESM)

Desde el Sindicato Médico de La Rioja (CESM), su vicepresidenta, Miren Romero, recurre a un símil vitivinícola y advierte de que «al final esto es como el comercio, se pierde la uva y el vino es más caro. Tenemos un problema que no es de falta de médicos, sino que los médicos no quieren seguir trabajando en las condiciones que hay. No solamente se trata de una mejora salarial, que también, porque hay médicos que aunque les suban el sueldo no quieren trabajar más horas y buscan conciliar».

«Antes ni nos lo planteábamos ni nos dejaban plantearlo porque te decían hay otro esperando fuera o lo coges o te vas y aguantabas. Pero hoy Salud se pone las pilas o corre el riesgo de quedarse sin médicos y cada año el problema va a ser mayor, hay gente pasada de horas, muchísimas, y aunque se las pagues bien van a claudicar. Hay millones de cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas ya y no con parches como se lleva haciendo desde hace años», remacha Romero.