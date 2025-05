Salud afronta con «optimismo» el diálogo con los 20 MIR que acaban este verano

Begoña Ganuza, gerente de Atención Primaria del Seris, oscila entre el malestar y la esperanza, incluso roza el optimismo. Pero no oculta tampoco su critica ... al «agravio comparativo que nos está echando a reñir a las comunidades y la forma de tratar este tema por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin hacer caso a las comunidades que llevan años reclamando que se aumenten las plazas MIR, lo que no está beneficiando a ninguna comunidad ni a ningún profesional».

No le gusta la subasta en la que se ha convertido la búsqueda de nuevos médicos de Familia para Atención Primaria, pero está tranquila. «No todo son los temas económicos», advierte, para destacar que «el plan que hicimos el año pasado dio muy buenos resultados. Y, aunque no me gusta ponerme medallas, yo creo que nos han copiado en esas comunidades según las propuestas publicadas».

Defiende que «en la Rioja tenemos una medicina rural muy potente y muy atractiva, les damos manutención, les damos coche para los desplazamientos, con un año que estén con nosotros ya tienen un grado más en la carrera profesional, disponemos de un gran centro de investigación…», asevera para asegurar que «un médico de equipo recién terminado el MIR, con un cupo de 1.500 cartillas y un grado de dispersión G1, que supone que no se tiene que desplazar a ningún pueblo, ganaría 61.028 euros, más guardias, acumulaciones, etc...».

La negociación con los MIR que acaban este año su formación ya está avanzada. «Ahora a finales de mayo nos tenemos que juntar con los residentes para ofrecerles las vacantes, ya hemos tenido dos reuniones con ellos, porque acaban 20 de Medicina Familiar, 18 de ellos en julio y los otros dos un poquito más tarde. Las perspectivas son buenas, porque gracias a Dios lo preparamos el año pasado con buen resultado, hemos sido pioneros en las medidas y ahora nos empiezan a copiar otras comunidades, pero no obstante por supuesto que vamos a estudiar las propuestas de los vecinos y si en algo tenemos que mejorar, pues lo haremos, porque no nos vamos a quedar atrás», concluye Ganuza.