Preparados para otro apagón: la demanda de transistores, linternas u hornillos se dispara en La Rioja

Ha pasado semana y media desde aquel día en el que España se quedó a ciegas. Desde ese 28 de abril en el que ... productos relegados a un lugar secundario en el cajón tomaron un protagonismo que, pasado el tiempo, no han perdido. De hecho, su demanda se ha disparado en La Rioja y ha llegado incluso a agotarse las existencias de muchos en ciertos comercios.

Los transistores de toda la vida con los que antiguamente se cantaban los goles del Logroñés ayudaron a muchos riojanos a conocer cómo se encontraba la situación. Y las linternas a pilas resultaron fundamentales para aquellos que llegaron a la noche sin luz y que se habían quedado sin batería en el móvil tras un día marcado por la incertidumbre. Así, y una vez comprobada su utilidad en situaciones extraordinarias, ambos productos continúan siendo de los más demandados en ferreterías o tiendas de electrónica.

Solo hay que darse una vuelta para comprobar cómo ha aumentado la demanda. En Ferretería Casado, por ejemplo, no cuesta encontrar a ciudadanos que entran para preguntar por un hornillo o unas simples pilas. Para ponérselo fácil, los responsables del comercio logroñés han reservado un espacio para esos productos. Una estantería con linternas, pilas y todo lo relacionado con las cocinas de gas portátiles. «De esto último hemos vendido mucho y seguimos vendiendo», afirma Beatriz Casado, gerente del negocio de la capital riojana. «De hecho, tenemos lista de espera para productos como el hornillo de gas, que se nos han agotado; estamos esperando a que nos lleguen más», añade.

Antes de que el apagón llegara, la Unión Europea ya había publicado una guía para «poder subsistir durante al menos 72 horas sin necesidad de ayuda del exterior» ante la posibilidad de que se diera cualquier situación de emergencia. En esas pautas se recomendaba contar con un kit de supervivencia con muchos de los artículos que ahora están siendo demandados por el apagón. Sin embargo, aquellas recomendaciones no tuvieron, ni mucho menos, el impacto registrado tras el 28 de abril. «Nosotros compramos más cantidad entonces, pero no se vendió nada en comparación a lo que se está vendiendo ahora», reconoce Beatriz Casado.

«Tenemos lista de espera para productos como el hornillo de gas, que se nos han agotado» Beatriz Casado Gerente de Ferretería Casado

De este modo, otro artículo que está volviendo a muchos hogares es la linterna. «Hace una semana, la gente que las compraba quería que se recargaran como los móviles, pero ahora todo el mundo las quiere con pilas», afirma el responsable de otro establecimiento, Ferretería Logroño, quien apostilla que los llamados 'camping gas' también están gozando de muchísimo tirón. «No se venden muchos al año y nos ha pillado sin demasiado 'stock' tanto a nosotros como a los fabricantes», expone el dueño de la tienda.

Sin radios

Si las ferreterías han tenido muchas peticiones estos días, también en las tiendas de electrónica han aumentado exponencialmente las ventas de un producto en concreto: los transistores. En Sincro Electrónica, por ejemplo, este miércoles apenas quedaban un par en el mostrador. «Se nos han agotado; antes podíamos vender uno por semana y el día del apagón igual se llevaron treinta», apunta Miguel Ángel Navas, gerente del negocio, tras reconocer que aquel 28 de abril fue el día en el que se concentraron la mayor parte de las adquisiciones. «No teníamos luz, pero la gente entraba y, con linternas, nos compraban las radios», recuerda.

Navas explica, además, que fueron muchos los jóvenes que acudieron a su tienda para comprar esos aparatos y avisa de los problemas que existen para reponer las existencias tras estos días de tanto movimiento. «Estamos intentando pedir más, pero los proveedores no tienen; vamos a recibir alguno esta semana, pero con cuentagotas», advierte.

«Estamos intentando pedir más transistores, pero los proveedores no tienen» Miguel Ángel Navas Gerente de Sincro Electrónica

Con esas mismas circunstancias se encuentra Manuel Ortiz, dueño de Audivox, otro negocio de productos electrónicos de Logroño. «Se han quedado en los almacenes sin nada y están buscando en los de otros países europeos en los que no hubo problemas de luz», relata. «Están tardando, pero para la semana que vienen vendrán muchos más», afirma.

Ortiz asegura que «siempre» ha vendido muchas radios, aunque estos días esas transacciones se han multiplicado. «Mucha gente viene aquí a por transistores porque han quitado muchas tiendas de este tipo y yo sí que seguía trayendo», cuenta. «Pero estos días se nos han agotado dos veces y ahora me queda solo uno en el escaparate», recalca, para opinar después que esta 'fiebre' se va a prolongar aún en el tiempo. «Después de varios días, siguen viniendo a comprar y creo que la gente no va a parar porque, según me dicen, no se fían de que no vuelva a pasar lo mismo», asegura.

«Un 500% más»

En locales especializados en el hogar también se ha notado un aumento de la demanda. Así, por ejemplo, Leroy Merlin registró un incremento «del 500%» a nivel nacional de las ventas de instrumentos como los generadores. De hecho, algunos de ellos están agotados en sus tiendas y, si se buscan en la página web oficial para recogerlos en la tienda de Logroño, el mensaje es el siguiente: «Próximamente disponible, a partir del 13 de mayo de 2025».

«Siempre he vendido radios, pero ahora muchas más; solo me queda una en el escaparate» Manuel Ortiz Dueño de Audivox

No se han apreciado, por el contrario, tantos cambios de comportamiento de los consumidores y usuarios en otros sectores. En el kit de supervivencia de la UE se recomienda, por ejemplo, tener garrafas de agua embotellada, pero en grandes superficies como Mercadona no han notado un aumento considerable de la venta de ese producto. «El día del apagón sí que la gente se abasteció más de agua, pero ahora todo esta normal», apuntan desde la firma.

Y normalidad es la que aprecian también en las cajas de ahorro y bancos ante la posibilidad de que los ciudadanos se lanzasen a retirar dinero en efectivo. «No hemos notado ni más consultas telefónicas ni más clientes presenciales para sacar dinero», sentencia José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja. Un informe de CaixaBank, mientras, concluye que, a nivel nacional, sí que los reintegros de dinero fueron «superiores a lo habitual» en los dos días posteriores al apagón. «En parte, la mayor retirada fue seguramente para normalizar las tenencias de efectivo después de un día en el que solo se pudo pagar con este medio», se analiza al hacer referencia a una jornada que tardará en pasar al olvido.