Un hombre se refresaca durante uno de los días de más calor del pasado mes de julio Justo Rodríguez

Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano

Todos los fallecidos, de acuerdo con el sistema de vigilancia de mortalidad diaria, MoMo, superaban los 64 años

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:21

Los episodios de calor extremo son cada vez más recurrentes y se extienden más en el tiempo. Los termómetros escalan grados cada año y los ... excesos de temperatura tienen un impacto directo en la salud. La preocupación por las consecuencias del calor no es reciente. Desde hace años una comisión interministerial aprueba un mapa con el umbral de temperatura máxima a partir del cual se elevarían significativamente las consecuencias para la salud. Ese techo no es igual en todas las comunidades. La Rioja está dividida en dos zonas, la Ibérica (31,9º) y la Ribera del Ebro (34,2º). El cálculo de estos máximos de referencia se basa en utilizar aquellas temperaturas donde comienza a aumentar la mortalidad de manera significativa por causa de la misma, lo que se conoce como 'temperatura de disparo'.

