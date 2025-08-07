Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano

Los episodios de calor extremo son cada vez más recurrentes y se extienden más en el tiempo. Los termómetros escalan grados cada año y los ... excesos de temperatura tienen un impacto directo en la salud. La preocupación por las consecuencias del calor no es reciente. Desde hace años una comisión interministerial aprueba un mapa con el umbral de temperatura máxima a partir del cual se elevarían significativamente las consecuencias para la salud. Ese techo no es igual en todas las comunidades. La Rioja está dividida en dos zonas, la Ibérica (31,9º) y la Ribera del Ebro (34,2º). El cálculo de estos máximos de referencia se basa en utilizar aquellas temperaturas donde comienza a aumentar la mortalidad de manera significativa por causa de la misma, lo que se conoce como 'temperatura de disparo'.

Inmersos en una ola de calor que este jueves –justo cuando se cumplen 29 años de la fuerte tormenta que arrasó el camping Las Nieves en Biescas– pone en riesgo elevado a esta comunidad, cobran especial relevancia los datos que diariamente ofrece el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III. No obstante, hay que partir de la base de que las cifras de fallecimientos atribuibles al calor son estimaciones y en ningún caso son un recuento de las muertes por altas temperaturas. El sistema compara cuántas personas han perdido la vida realmente en La Rioja y cuántas se esperaba que fallecieran según patrones históricos. En el supuesto de que se detecte un repunte de muertes respecto a lo esperado y, además, si este pico coincide con un episodio de altas temperaturas, el modelo atribuye parte de ese exceso a las condiciones de calor.

43,3º Temperatura máxima registrada en La Rioja El 24 de agosto de 2023 los termómetros alcanzazon los 43,3º

En lo que va de verano y teniendo en cuenta que acaba de comenzar el que por lo general es el mes más caluroso del año, según el sistema MoMo, en esta región 18 personas han muerto como consecuencia de las elevadas temperaturas. Esta cifra contrasta con la registrada durante el verano de 2024, cuando el calor dejó 40 muertos en este territorio. La mayoría de fallecidos, igual que ahora, superaba los 85 años. Y por sexos, las mujeres resultan más afectadas que los hombres.

Por el momento, los años más letales fueron 2022 y 2024, aunque paradójicamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en 2023 se registró la que es hasta ahora la temperatura más alta en La Rioja. En concreto, el 24 de agosto de ese año el termómetro escaló hasta alcanzar los 43,3º.

Cuando se habla de calor puede parecer que las muertes asociadas a temperaturas elevadas tienen que ver con los llamados golpes de calor, que sin duda son uno de los efectos directos más perjudiciales sobre la salud humana si no se toman medidas rápidas, pero no siempre es así. Las máximas extremas también desencadenan una serie de efectos indirectos que están relacionados con descompensaciones de enfermedades previas o agravamientos de afecciones preexistentes, explica Eva Martínez Ochoa, directora general de Salud Pública. De ahí que afecte sobre todo a personas que sufren patologías cardiovasculares o respiratorias, entre otras.